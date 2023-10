Ministr obrany USA a další zahraniční představitelé přiletěli do Izraele

Jeruzalém - Do Izraele dnes přiletěl americký ministr obrany Lloyd Austin, který se setká s premiérem Benjaminem Netanjahuem a dalšími členy vlády. Informovaly o tom tiskové agentury. V Tel Avivu již také přistála německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková a šéf italské diplomacie Antonio Tajani. Během dne mají ještě dorazit také ministryně zahraničí Kanady Mélanie Jolyová, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

Austin chce projevit solidaritu s Izraelem, jenž se stále vzpamatovává z krvavého útoku, který v sobotu podniklo palestinské hnutí Hamás. Ve čtvrtek Izrael navštívil americký ministr zahraničí Antony Blinken, který dnes bude v Jordánsku, kde se mimo jiné sejde s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. Izrael už v úterý navštívil i šéf české diplomacie Jan Lipavský, který tak učinil jako první ministr zahraničí od začátku nejnovějších bojů.

Blinken v Izraeli hovořil s Netanjahuem i s prezidentem Jicchakem Herzogem. Oba státníky ujistil o americké podpoře izraelských obranných i útočných operací proti Hamásu.

Itálie věří, že Izrael v reakci na ničivý útok Hamásu udělá vše pro to, aby zasáhl pouze toto radikální hnutí, uvedl Tajani a zdůraznil, že země má právo na sebeobranu. Tajani také uvedl, že Itálie se stále obává o své občany na místě a asi deset z nich se podle něj stále nachází v Pásmu Gazy.

Tajani se dnes v Izraeli setká s rodinami pohřešovaných Italů a Izraelců, zamíří i na jih Izraele do blízkosti Pásma Gazy, kde bude jednat se svým izraelským protějškem Elim Kohenem a navštíví místa zasažená raketami Hamásu. Uvedl, že prioritou Itálie je záchrana rukojmích, které militanti z Hamásu unesli. "Nejsou to vojáci, a proto je důležité mít k dispozici koridory. Uděláme vše pro to, abychom tyto nevinné lidi zachránili," dodal Tajani.

Baerbocková má jednat s izraelskými představiteli a podle agentury DPA se také na tajném místě setká s matkou dvaadvacetileté německo-izraelské ženy Shani Loukové, která byla údajně unesena do Pásma Gazy. Před svým ranním odletem Baerbocková znovu důrazně odsoudila útok Hamásu na Izrael. "Hamás se v posledních dnech dopustil strašlivých zvěrstev. Je důležité dívat se a nazývat tento teror jménem," dodala.

Izraelce v sobotu překvapil vzdušný i pozemní útok ozbrojenců Hamásu z Pásma Gazy. Boje si podle poslední bilance vyžádaly více než 1300 izraelských životů. Při odvetném izraelském bombardování Pásma Gazy zemřelo přes 1500 lidí. Izraelská armáda dnes vyzvala civilní obyvatelstvo na severu Pásma Gazy k evakuaci na jih tohoto území. Podle izraelských médií se tak po šesti dnech bombardování patrně schyluje k pozemní operaci izraelské armády.