Ministr obrany USA a další zahraniční představitelé přiletěli do Izraele

Jeruzalém - Do Izraele dnes přiletěl americký ministr obrany Lloyd Austin. Po setkání s premiérem Benjaminem Netanjahuem řekl, že útok Hamásu je horší, než co viděl od Islámského státu. Do Tel Avivu už také dorazili šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová, německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková a šéf italské diplomacie Antonio Tajani. Během dne se očekává také přílet kanadské ministryně zahraničí Mélanie Jolyové.

Austin izraelskému premiérovi Netanjahuovi řekl, že USA stojí při Izraeli. "Jak víte, jsem chlap, který dal dohromady kampaň proti ISIS... tohle je horší, než co jsem viděl od ISIS," řekl Austin o sobotním útoku Hamásu na jižní Izrael, při kterém zahynulo nejméně 1300 lidí.

ISIS je jedna ze zkratek používaných pro teroristickou organizaci Islámský stát, která na vrcholu moci v letech 2014 a 2015 ovládala severní část Iráku a východ Sýrie a na dobytých územích se dopouštěla mimo jiné masakrů civilního obyvatelstva. V Iráku byl IS poražen na konci roku 2017, v Sýrii bylo jím původně ovládané území dobyto až v roce 2019.

Pentagon je podle Austina připraven do Izraele poslat další vojenské prostředky. Ministr na tiskové konferenci v Tel Avivu také řekl, že do Izraele míří munice, prostředky protivzdušné obrany a další vybavení.

Jeho izraelský protějšek Joav Galant uvedl, že Izrael vede válku proti Hamásu, aby docílil trvalé změny a ochránil svou vlastní existenci a demokracii. Hamás spolu s Íránem označil za "osu zla".

Vyjádřit solidaritu do Izraele přiletěly dnes také šéfka Evropské komise von der Leyenová a předsedkyně Evropského parlamentu Metsolaová. Ke společné fotografii na síti X šéfka EP napsala: "Terorismus nezvítězí. Na naší reakci záleží. Dokážeme a musíme zastavit Hamás a dělat co můžeme ke zmírnění humanitárních důsledků."

Ve čtvrtek Izrael navštívil americký ministr zahraničí Antony Blinken, který dnes je v Jordánsku, kde se mimo jiné sešel s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. Izrael už v úterý navštívil i šéf české diplomacie Jan Lipavský, který tak učinil jako první ministr zahraničí od začátku nejnovějších bojů. Blinken v Izraeli hovořil s Netanjahuem i s prezidentem Jicchakem Herzogem. Oba státníky ujistil o americké podpoře izraelských obranných i útočných operací proti Hamásu.

Itálie věří, že Izrael v reakci na ničivý útok Hamásu udělá vše pro to, aby zasáhl pouze toto radikální hnutí, uvedl italský ministr zahraničí Tajani a zdůraznil, že země má právo na sebeobranu. Tajani také uvedl, že Itálie se stále obává o své občany na místě a asi deset z nich se podle něj stále nachází v Pásmu Gazy.

Tajani měl na programu také setkání s rodinami pohřešovaných Italů a Izraelců, i návštěvu jihu Izraele, kde by měl jednat se svým izraelským protějškem Elim Kohenem a navštívit místa zasažená raketami Hamásu. Uvedl, že prioritou Itálie je záchrana rukojmích, které militanti z Hamásu unesli. "Nejsou to vojáci, a proto je důležité mít k dispozici koridory. Uděláme vše pro to, abychom tyto nevinné lidi zachránili," dodal Tajani.

Baerbocková má jednat s izraelskými představiteli a podle agentury DPA se také na tajném místě setká s matkou dvaadvacetileté německo-izraelské ženy Shani Loukové, která byla údajně unesena do Pásma Gazy. Před svým ranním odletem Baerbocková znovu důrazně odsoudila útok Hamásu na Izrael. "Hamás se v posledních dnech dopustil strašlivých zvěrstev. Je důležité dívat se a nazývat tento teror jménem," dodala.

Izraelce v sobotu překvapil vzdušný i pozemní útok ozbrojenců Hamásu z Pásma Gazy. Boje si podle poslední bilance vyžádaly více než 1300 izraelských životů. Při odvetném izraelském bombardování Pásma Gazy zemřelo přes 1500 lidí. Izraelská armáda dnes vyzvala civilní obyvatelstvo na severu Pásma Gazy k evakuaci na jih tohoto území. Podle izraelských médií se tak po šesti dnech bombardování patrně schyluje k pozemní operaci izraelské armády.