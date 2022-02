Ministr Nekula nevybral šéfa Lesů ČR, uskuteční se nové výběrové řízení

Praha - Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nevybral generálního ředitele státního podniku Lesy ČR. Resort vyhlásí do několika týdnů nové výběrové řízení. Podnik zatím dál povede Jiří Groda z Lesní správy Vítkov na Opavsku. Ministerstvo zemědělství to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Groda byl řízením pověřen loni v prosinci poté, co Marian Jurečka (KDU-ČSL), který dočasně úřad vedl, odvolal posledního šéfa firmy Josefa Vojáčka.

"Je pro mě velmi důležité, aby uchazeči o post generálního ředitele měli znalosti a vizi nutnou pro obnovu lesů po kůrovcové kalamitě, zadržování vody v lesích a celkové posílení ekosystémových funkcí lesa," uvedl Nekula. Doplnil, že tyto kroky jsou v souladu s programovým prohlášením vlády a nový generální ředitel Lesů ČR by je měl dokázat naplnit.

Příjem přihlášek do výběrového řízení úřad ukončil 16. ledna, zájem o místo projevilo pět uchazečů. Výběrová komise po jednání se všemi zájemci doporučila dva kandidáty. Jejich jména resort nesdělil. Server Seznam Zprávy uvedl, že by mohlo jít o někdejšího generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda a současného ředitele odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů ministerstva zemědělství Václava Lidického.

Odvolání Vojáčka, který podnik vedl od roku 2018, Jurečka zdůvodnil údajným manažerským pochybením a neefektivní reorganizací firmy. Vojáček ČTK následně řekl, že si za rozhodnutím o restrukturalizaci stojí. Lesy ČR při reorganizaci mimo jiné nahradily svých 11 krajských ředitelství sedmi oblastními.

Po ředitelově odvolání rezignovali ke 3. lednu zbývající čtyři vrcholoví manažeři podniku. Příjem přihlášek na tato místa Lesy ČR uzavřely 16. února. Uchází se o ně 29 lidí. Výběr bude pokračovat po jmenování generálního ředitele, aby si mohl sám vybrat spolupracovníky.

Podnik Lesy ČR vznikl v roce 1992. Kromě obhospodařování lesního majetku mu náleží také péče o 38.400 kilometrů vodních toků a bystřin. Práci Lesy ČR dávají asi 4200 lidem. Loni podnik s ústupem kůrovcové kalamity snížil těžbu dřeva o 20 procent na 11,4 milionu metrů krychlových z předloňských rekordních 14,4 milionu metrů krychlových. Letos Lesy ČR plánují další snížení těžby na 10,2 milionu metrů krychlových.

Díky rostoucím cenám dřeva se firma loni v prvním pololetí vrátila do zisku 680 milionů korun. Ve stejném období roku 2020 vykázala ztrátu 480 milionů. Za celý loňský rok podnik podle Vojáčka vytvořil zisk před zdaněním a tvorbou rezerv kolem čtyř miliard korun. Podnik většinu lesnických prací týkajících se těžby a obnovy lesa zadává výběrovými řízeními soukromým firmám. Každoročně na to vypisuje tendry v hodnotě miliard korun.