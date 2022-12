Ministr Nekula by byl pro utlumení kontrol na hranicích se Slovenskem

Praha - Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) by byl pro utlumení kontrol na česko-slovenských hranicích. Počty uprchlíků klesly a situaci se daří řešit, řekl novinářům při příchodu na jednání vlády, která dnes režim kontrol projedná.

Naposledy kabinet kontroly zavedené kvůli zvýšené migraci po takzvané západobalkánské trase ze Sýrie prodloužil o dva týdny do půlnoci z 26. na 27. prosince. Režim platí od konce září. Česká policie od té doby na hranicích se Slovenskem podle pondělních údajů zajistila v celé zemi 9292 lidí při nelegální migraci a 134 převaděčů. Podmínky pro vstup do ČR nesplnilo 2291 lidí, na Slovensko vrátila 3484 lidí.

"Přikláním se vnitřně, ještě než jsem slyšel všechny argumenty, že už bychom mohli utlumit tuto záležitost," řekl Nekula. Podle něj je znatelný pokles počtu uprchlíků, kteří chtějí ilegálně překročit hranici. "Vidíme i to, že slovenští kolegové udělali velký pokrok v zadržování na svém území a že se daří v rámci celé Evropské unie tuto situaci řešit a napravovat," dodal.

Režim může fungovat podle schengenských pravidel nejdéle půl roku, tedy do konce března. Opatření podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) zafungovalo, daří se i diplomatická jednání, která mají migraci omezit, například tlak na Srbsko, aby harmonizovalo vízovou politiku se zeměmi EU.

Cizinci přicházející zejména ze Sýrie využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí přes něj pokračovat do dalších států EU. Cesta vede přes Maďarsko a Srbsko.

Počet migrantů, kteří od ledna do září vstoupili nelegálním způsobem do zemí Evropské unie po takzvané balkánské trase, se podle pohraniční agentury Frontex meziročně zvýšil o 170 procent. V prvních devíti měsících letošního roku bylo na vnější hranici EU zadrženo 228.000 běženců bez povolení, což bylo nejvíce za toto období od roku 2016. Počet běženců, kteří vstoupili do EU nelegálně, se od ledna do konce září zvýšil meziročně o 70 procent. Nejvyšší nárůst vykazuje právě balkánská trasa a pak státy východního Středomoří, kde se počty zvýšily o 118 procent.