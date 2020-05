Ministr: Maximální cena testu na covid-19 nezahrnuje odběr

Praha - Maximální cena 1674 korun za test na covid-19 je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jen platba laboratoři. Dalších 82 korun se bude účtovat za odběr, řekl dnes novinářům. Některé laboratoře už oznámily, že za tuto cenu se jim testovat nevyplatí. Nemocnice Plzeňského kraje kvůli ministerskému stanovení nejvyšší ceny testování od soboty ukončí.

"Vyšel cenový předpis ministerstva zdravotnictví a všichni poskytovatelé tento věstník obdrží. Je to standardní postup a jsou povinni se podle něj řídit," řekl ministr. Pokud nechají cenu vyšší, je to podle ministra bezdůvodné obohacení a může být trestáno.

Podle něj není férové argumentovat tím, že samotný test laboratoř stojí 200 až 350 korun, protože v tom není započítána práce laborantů, kteří musí testy zpracovat a vyhodnotit.

V Rakousku podle ministra stojí test 90 až 150 eur, tedy zhruba 2500 až 4100 korun. V Německu je asi nejlevnější za 30 eur (825 korun), ale nejdražší až za 180 eur (4950 korun). V Česku se dosud ceny pohybovaly mezi 1264 korunami za test, kdy si odběr zákazník udělal sám, po zhruba 3500 korun.

Kromě lidí, které kvůli podezření na nákazu novým typem koronaviru pošle na testy lékař, si ho mohou zájemci také zaplatit. Dělají to v současné době pravidelně například ti, kdo jezdí do zahraničí za prácí. Do skončení nouzového stavu museli test podstoupit jednou za dva týdny, od příštího týdne mají tuto povinnost jednou měsíčně.

Senátoři kvůli tomu podali stížnost k Ústavnímu soudu, podle nich byl čtrnáctidenní interval diskriminační. "Riziko při cestách pendlerů objektivně existují. Stát si může stanovit pravidla," řekl k tomu ministr. O tom, že by měly být testy zdarma, ministerstvo neuvažuje, náklady jsou podle Vojtěcha legitimní.

Testování před odjezdem a po příjezdu bude zřejmě podmínkou i pro cestování do zahraničí. Při vstupu je požadují některé země, při návratu Česko. Cena testu stanovená ministerstvem je podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže nepřijatelná, žádá, aby stál kolem 500 korun. Pokud by lidé test nepodstoupili, budou zřejmě muset do čtrnáctidenní karantény. Tu by jim na rozdíl od té nařízené lékařem ale stát z nemocenského pojištění nehradil.