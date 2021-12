Ministr Kupka chce postavit kolem 200 kilometrů dálnic

Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra dopravy Martina Kupku, který úřad převzal po Karlu Havlíčkovi, 18. prosince 2021 v Praze.

Praha - Nový ministr dopravy Martin Kupka (ODS) chce v následujících čtyřech letech postavit až 200 kilometrů nových dálnic. Prioritou jsou dostavba Pražského okruhu, dálnice D1 a D35. Zároveň chce během svého funkčního období připravit ke stavbě první úseky vysokorychlostních tratí. Upraví se také slevy v dopravě. Řekl to novinářům po svém dnešním uvedení do funkce premiérem Petrem Fialou (ODS), v čele resortu nahradil Karla Havlíčka (ANO). Podle Fialy nebude stát i přes plánované škrty ve státním rozpočtu šetřit na dopravní infrastruktuře, investice by podle Kupky měly výrazně přesahovat 100 miliard korun ročně.

"Musíme pohnout s dostavbou Pražského okruhu, za čtyři roky bude rozestavěna klíčová část mezi Běchovicemi a D1, severní část okruhu bude připravena k výstavbě. Stejně tak potřebujeme dokončit D1 u Přerova a rozestavět co nejvíce úsek na D35, která je alternativní spojnicí východu a západu země. Chceme také zatraktivnit železnici pro cestující, nakoupit moderní a pohodlné vagony. Výrazně pokročit se stavbami na čtvrtém železničním koridoru s cílem zkrátit jízdní dobu z Prahy do Českých Budějovic na 1,5 hodiny. Rozestavíme také většinu staveb budoucího železničního spojení na letiště Václava Havla v Praze. A především připravíme první stavby vysokorychlostních tratí,“ popsal své plány na ministerstvu Kupka.

Plánované investice do dopravní infrastruktury by měly podle ministra výrazně přesahovat 100 miliard korun za rok. V rámci financování staveb chce proto i vyhodnotit první PPP projekt na dostavbu 32 kilometrů dálnice D4. V případě, že se tato forma státu vyplatí, plánuje Kupka využít PPP i u dalších dopravních projektů. Fiala v této souvislosti řekl, že vláda nebude na dopravních investicích šetřit, úspory chce hledat v provozních výdajích.

Jednou z dopravních agend, kde vláda ovšem zřejmě bude hledat úspory, jsou slevy na jízdném pro studenty a seniory. Fiala k tomu řekl, že se stávající formou slev ve výši 75 procent nesouhlasí a systém se upraví. Určitá forma zvýhodnění pro některé skupiny obyvatel by však podle něj měla zůstat. Kupka k tomu řekl, že změny budou citlivé.

Dalším cílem nového ministra na bude pokračující digitalizace dopravní agendy. "Pro nový nebo vyměněný řidičský průkaz už nebude nutné chodit na úřad obce s rozšířenou působností, stejně tak zmizí povinnost nosit průkaz při řízení vozidla u sebe. Zápisy a změny v registru vozidel půjdou také vyřídit přes internet bez návštěvy úřadu,“ řekl Kupka. Více chce využívat také nové aplikace a digitální mapy, což by podle něj mělo zlepšit plánování a koordinaci silničních a železničních uzavírek.

K hlavním úkolům ve veřejné dopravě pak podle nového ministra bude rozšíření jednotné jízdenky One Ticket i mimo železnici a také další liberalizace železničního provozu.

V prvních dnech ve funkci se Kupka chce sejít s členy ministerstva a jeho podřízených organizací a seznámit s chodem resortu. Případné personální nebo strukturální změny zatím neohlásil.