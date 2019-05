Ministr kultury Staněk předal Babišovi svou rezignaci

Praha - Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) dnes předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) svou rezignaci. ČTK to při jednání kabinetu sdělil Babiš. Předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček podle dřívějších vyjádření očekává, že předseda vlády na dnešní schůzce v Lánech předá rezignační dopis prezidentovi Miloši Zemanovi. Hlava státu se minulý týden odmítla ke Staňkovu rozhodnutí vyjádřit, dokud se s ním 28. května nesejde.

"Ano, předal mi (Staněk) demisi na vládě. Předpokládám, že už je na Hradě. Jde to obvyklou protokolární cestou," uvedl Babiš po jednání vlády. Se Zemanem se dnes premiér uvidí na pravidelné měsíční schůzce. "Budeme probírat vše, co se stalo od našeho posledního setkání," řekl. Kromě ministerstva kultury by to měly být například rozpočet a evropská politika.

Staněk by měl odejít z vlády koncem května. Kritika se na něho snesla poté, co odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Babiš neví, zda Zeman demisi přijme, o Staňkovi s ním předtím nemluvil.

Schůzka prezidenta s dosluhujícím ministrem kultury je naplánována na příští úterý. Už tento čtvrtek by se měl Zeman sejít s vicepremiérem a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. "Mám představu, jak (situaci) řešit. Chci ještě pár konzultací v rámci sociální demokracie. Nejsme pod žádným časovým tlakem, věřím, že k 31. květnu bude situace vyřešena," řekl dnes novinářům Hamáček.

Podle koaliční smlouvy přísluší výběr ministra kultury sociálním demokratům. Hamáček uvedl, že má k dispozici okruh kandidátů, konkrétní jména vyslovit odmítl. Dnes jen řekl, že funkci ministra považuje za politickou, takže v čele ministerstva by neměl stanout úředník, ale "politický ministr".

Staněk rezignaci oznámil minulý týden po vytrvalém tlaku především z kulturní sféry, která reagovala kriticky na odvolání Fajta a Soukupa. Staněk v rezignačním dopise pochybení odmítl, za svými kroky si stojí a hovoří o štvavé kampani. Jeho odchod by znamenal sedmou změnu v Babišově vládě.