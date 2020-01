Ministr kultury Lubomír Zaorálek podpořil pevnost Hanička

Hradec Králové - Prvorepubliková pohraniční pevnost Hanička u Rokytnice v Orlických horách si zaslouží být na seznamu národních kulturních památek. Novinářům to dnes v Hradci Králové řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podpořil tak úsilí Královéhradeckého kraj a rokytnické radnice o zapsání tvrze z 30. let minulého století na seznam. Pevnost je v majetku města, kulturní památkou je od roku 2007.

Fotogalerie

"Realizuje se tam velice štědrá investice z evropských prostředků. Bude to nejdochovanější exemplář opevnění, které se tady za první republiky budovalo. Jsem přesvědčen, že by si to tento statut zasloužilo. Začnu se o tom s příslušnými odborníky na ministerstvu bavit. Můj dojem je, že je slušná pravděpodobnost, že by to tento titul mohlo obdržet," řekl Zaorálek. Ministr si dnes pevnost osobně prohlédl.

Pevnost Hanička by se v nadcházející turistické sezoně měla návštěvníkům představit v podobě blízké té z roku 1938. Má být zpřístupněn opravený dělostřelecký srub pevnosti Na Mýtině, od loňska je v provozu také nedaleké zmodernizované parkoviště pro návštěvníky. Celkové náklady činily 11,7 milionu korun, z toho osm milionů stála rekonstrukce srubu.

Oprava Haničky a turistické infrastruktury byla součástí téměř dvouletého česko-polského projektu Tajemství vojenského podzemí za 1,8 milionu eur z většiny podpořeného z evropských peněz. Skončil na přelomu roku. Investice směřovaly hlavně do rekonstrukcí a zlepšení dostupnosti objektů na české i polské straně hranice.

"Fenomén pevnostní turistiky chceme v našem kraji dále rozvíjet a usilujeme o zápis tvrze Hanička na seznam národních kulturních památek," řekl hradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Dělostřelecký srub pevnosti Hanička je největší v celé republice a je součástí linie těžkého opevnění předválečného Československa. Při opravách došlo také na obnovu původní střílny, která byla zničena v 70. letech při přestavbě pevnosti na komunikační centrum pro případ ohrožení státu.

"Jde o repliku, ale je k nerozeznání od okolních střílen. Novinkou je také stropní dopravník sloužící pro přesun náhradních hlavní z podzemních skladů k houfnicím ve střílnách," uvedl vedoucí muzea Hanička Pavel Minář.

Pevnost Hanička patří mezi takzvané tvrze, tedy soustavy vzájemně propojených objektů a na ně navazujících samostatných srubů těžkého opevnění. Vznikla v letech 1936 až 1938 a těžkými zbraněmi měla ostřelovat nepřátelské území až do hlubokého týlu. Tvoří ji šest v podzemí propojených objektů. V letech 1972 až 1975 byla Hanička krátce otevřená pro turisty. Poté se lidem znovu otevřela až v roce 1995. Město Rokytnice v Orlických horách památku postupně opravuje.

Projekt Tajemství vojenského podzemí zahrnul i tvrz Stachelberg u Trutnova, kde vznikl nový objekt pro výstup z podzemí, parkoviště a stavbaři zprůchodnili chodby spojující prohlídkovou trasu. Na polské straně se pracovalo v podzemním městě Osówka a v komplexu ARADO, označovaném za Hitlerovu tajnou laboratoř, vzniklo turistické informační centrum nebo přístupová cesta.