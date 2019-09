Ministr kultury by rád, kdyby oceněná ruská filmařka zůstala v ČR

Praha - Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) na pražské FAMU poděkoval ruské studentce školy Darie Kaščejevové za její mezinárodní úspěch a reprezentaci české kultury. Ve čtvrtek americká akademie oznámila, že studentka katedry animace slavné pražské školy získala studentského Oscara za film Dcera. Kaščejevová uvedla, že by ráda v Česku zůstala co nejdéle a připravovala další filmy. Zaorálek uvedl, že by rád pomohl tomu, aby studentka pocházející z Ruské federace mohla v Česku zůstat co nejdéle, jak si to sama přeje.

"Jsou to věci, kterými jsem se zabýval na ministerstvu zahraničí, mám s tím zkušenost, myslím, že vím, na koho se obrátit. Dovolím si tvrdit, že to je věc, kterou nevidím jako problém," řekl Zaorálek ČTK.

Kaščejevová, která právě ukončila na FAMU bakalářské studium a pokračuje v magisterském, uvedla, že se jí v Česku líbí, jak se tu žije a pracuje. Na dotaz, zda by v zemi chtěla ještě zůstat, odpověděla, že by v Česku ráda vydržela co nejdéle. "Tak se tomu pokusíme nějak pomoci," řekl Zaorálek.

Producent Martin Vandas uvedl, že autorce přicházejí nabídky na spolupráci ze zahraničí, že by ji ale rád také udržel v Česku.

Film Dcera vypráví o dívce, která v sobě schovává vzpomínku na bolestnou událost, kdy jako malá holčička přinesla domů ptáče a otec její pocity a touhu po pochopení v návalu starostí nezaznamenal. Děvče reakce svého otce vnímalo jako lhostejnost a uzavřelo se do svého vnitřního světa plného touhy po otcově lásce a jejích projevech. Od tohoto okamžiku se s otcem stále vzdalovali a jako dospělá už není schopna přijmout projevy jeho lásky. Otec trpící pocitem viny hledá cestu k vlastní dceři a snaží se získat zpět ztracený vztah.

"Když mi bylo 25 let, přemýšlela jsem, proč jsem taková, jaká jsem a četla jsem o tom, že původ toho je v dětství. Snažila jsem se najít, co se mi stalo," přiblížila dnes Kaščejevová vznik svého filmu. Pomáhal jí střihač a zvukař, většinu práce ale odvedla sama. Kvůli dosažení dojmu jisté dokumentárnosti či větší živosti animovaného filmu zvolila metodu ruční kamery používané v hraném filmu. "Musela jsem vždy ale nejprve pohnout loutkou, potom kamerou, udělat snímek a tak pokračovat. Scéna karnevalu třeba proto trvala velmi dlouho a za den vzniklo třeba jen osm sekund z celého filmu," popisovala svoji práci.

Na filmu pracovala 12 hodin denně několik měsíců. "Jinak by to pro mě asi nešlo, kdybych to nějak zastavovala a vracela se, takhle mi to funguje lépe. Myslím, že to je tím, že jsem hodně introvert, baví mě zavřít se v pokojíčku, ve studiu a pracovat," řekla.

"Jsem rád, že jste tady v Česku, moc si toho vážíme a byl bych rád, kdybyste se tady cítila co nejlépe a myslím, že si budeme všichni pamatovat, že jste nám udělala takovou slávu ve světě," řekl ministr studentce. Uvedl, že o jejím úspěchu dnes mluvil ve Sněmovně. "Bylo to přijato s velkým potleskem, vaše jméno tam zaznělo. Bereme to, že to je úspěch FAMU, úspěch České republiky. Připadá mi neuvěřitelné, že film uspěl mezi více než 1600 snímky z celého světa a po úspěchu v Evropě zasáhl i celosvětový trh," řekl Zaorálek.

Výroba patnáctiminutového filmu trvala asi rok a půl, autorka sama čtyři měsíce vyráběla kulisy a loutky a čtyři měsíce animovala. Zvolila unikátní výtvarnou formu, kdy pomocí ruční kamery docílila velmi realistických záběrů. Technika je ale časově náročná, za den vznikne třeba jen osm sekund filmu. Rozpočet snímku byl asi 750.000 korun a Státní fond kinematografie přispěl 390.000 korun.