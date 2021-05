Ministr Kulhánek v Maďarsku jednal zejména o cestování a ekonomice

Praha - O podmínkách cestování mezi Českem a Maďarskem a ekonomické spolupráci jednal dnes dopoledne v Budapešti se svým protějškem Péterem Szijjártóem ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Šlo o první bilaterální návštěvu českého ministra zahraničí v Budapešti po osmi letech.

Szijjártó na společné tiskové konferenci po jednání s českým hostem uvedl, že se stranám podařilo vyřešit hlavní problémy ohledně cestování občanů očkovaných proti covidu-19 mezi oběma zeměmi a detaily by měly brzy následovat. Kulhánek podle agentury MTI přislíbil, že podrobnosti o cestování by měly být vyjasněny o víkendu. Uvedl také, že národní osvědčení o očkování by mělo představovat "předběžný krok" před zavedením unijního pasu. Hostitel přislíbil, že Maďarsko do konce května poskytne Česku 40.000 dávek vakcín proti covidu-19.

Maďarsko by mohlo být jednou ze šesti zemí, se kterými by se mohlo od soboty 15. května zjednodušit cestování pro lidi s potvrzením o provedeném očkování proti covidu-19, pokud uplynulo minimálně 14 dní od aplikace druhé dávky. Hovořil o tom na čtvrtečních interpelacích ve Sněmovně premiér Andrej Babiš (ANO).

Prioritou je ovšem celoevropské řešení cestování s takzvaným covidovým pasem. "Nic nám však nebrání, abychom v průběhu května a června dělali maximum pro co nejsvobodnější a hlavně bezpečné cestování Čechů. Domlouváme s jednotlivými státy dohody, na základě kterých mohou bez problémů přecházet hranice občané již proočkovaní," uvedl šéf české diplomacie. Cílem je podle něj mít také co nejdříve dohody s Řeckem či Chorvatskem.

Kromě Maďarska by se mohla brzká dohoda týkat Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) po pondělním zasedání vlády poznamenal, že finální jednání by se mělo uskutečnit v pátek.

Cestování se aktuálně řídí takzvanou mapou cestovatele, rozdělující země do čtyř kategorií od nízké, přes střední a vysokou míru rizika až po velmi vysokou míru rizika. Před návratem z tmavě červených zemí, tedy nejrizikovějších, do kterých spadá část států Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedené v ostatních kategoriích, je nutné podstoupit první test ještě před vstupem na území Česka.

Kvůli možnému šíření nových variant viru zakázalo ministerstvo zdravotnictví dříve cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací. Jde o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Keňu, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambii a Zimbabwe.

Ministři dále jednali o aktuálních tématech týkajících se Evropské unie, Visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a C5 (ČR, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko). Šlo například o spolupráci měst a obcí, energetické a infrastrukturní projekty a rozšiřování EU.

Šéfové diplomacií hovořili také o železničním koridoru, který má propojit Budapešť, Bratislavu, Brno a Varšavu, nebo o podpoře českých firem a jejich investic v Maďarsku. Kulhánek také poděkoval za podporu Maďarska v souvislosti s diplomatickou roztržkou mezi Českem a Ruskem.