Ministr: Krajská zdravotní musí převzít nemocnici v Rumburku

Praha - Akciová společnost Krajská zdravotní, která provozuje nemocnice v Ústeckém kraji, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) musí převzít Lužickou nemocnici s poliklinikou v Rumburku. Bez jejího zachování není možné zajistit akutní zdravotní péči ve Šluknovském výběžku, řekl ČTK a Českému rozhlasu po jednání s premiérem, zástupci kraje a obcí z regionu. Nemocnice dosud vlastněná městem je zadlužená a hrozí jí insolvence.

"Rumburk je připravený poskytnout budovy, personál a uhradit ztrátu. Krajská zdravotní dostane očištěnou nemocnici tak, aby mohla poskytovat zdravotní péči," řekl ministr. Míč je podle něj nyní na straně Krajské zdravotní. Rumburk potřebuje podepsanou předběžnou garanci do 9. července, kdy bude o nemocnici rozhodovat zastupitelstvo města. "Pokud to neudělá, tak je to na její odpovědnost a odpovědnost Ústeckého kraje, že nebude zajištěna péče o 55.000 obyvatel Šluknovského výběžku," uvedl Vojtěch.

S největší Všeobecnou zdravotní pojišťovnou se podle účastníků schůzky podařilo dojednat podmínky, které by nemocnici umožnili další provoz. "Je připravena jí dát takové úhrady, aby negenerovala ztrátu a byla schopná zaplatit personál," dodal ministr. Podle náměstka hejtmana Stanislava Rybáka (KSČM) je nabídka pojišťoven schopna problémy minimálně z větší části řešit. Jiná možnost zachování péče v regionu než převzetí Krajskou zdravotní podle Rybáka není.

Podle starosty Rumburka Lumíra Kuse ale situace tak jednoznačná není. "Kraj pořád váhá a argumentuje tím, že má nějaké povinnosti a podmínky. Cítím, že tam z jejich strany žádná vůle není," řekl po jednání. Krajská zdravotní podle něj musí dát jasný signál. "Na základě toho se pokusíme zastupitelstvo přesvědčit, aby schválilo úhradu ztráty," dodal.

Rumburské zastupitelstvo zasedalo ve čtvrtek a konečné rozhodnutí odložilo až po dnešní schůzce. Pokud by město ztrátu přes 50 milionů korun za loňský rok neuhradilo, hrozí nemocnici insolvence. Největšími věřiteli jsou zdravotní pojišťovny, protože nemocnice dostala větší zálohy na péči, než za kolik ji nakonec skutečně vykázala. Důvodem omezené péče byly personální problémy, které vyústily v částečné uzavření některých oddělení. Nemocnici se nedaří sehnat nové lékaře a sestry, ani zastavit odchody těch současných. Podle inzerátu na webu nyní hledá například primáře chirurgie nebo interny.

Ve spádové oblasti Lužické nemocnice žije zhruba 55.000 obyvatel. Do nejbližších nemocnic v České Lípě a Děčíně to mají obyvatelé Rumburka a okolí kolem 40 kilometrů. Podle Jana Koláře ze Sdružení starostů Šluknovska a starosty Krásné Lípy by z některých pohraničních obcí pacienti museli dojíždět do nemocnice v Děčíně i hodinu a půl. Do vnitrozemí musí navíc přes kopce, v zimě tam bývají silnice často neprůjezdné. "Když byla rumburská nemocnice zavřená, tak v nemocnici v Děčíně, byli pacienti na chodbách," dodal senátor z regionu Zbyněk Linhart.

Rumburk je stoprocentním vlastníkem Lužické nemocnice a za posledních 15 let do ní investoval zhruba 200 milionů korun. V loňském roce bylo v Rumburku hospitalizováno 5260 pacientů, dalších bezmála 33.000 ošetřily ambulance.