Praha - Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) oznámil, že se rozhodl skončit ve funkci. Demisi podá k 30. dubnu, poté se vrátí zpět na úřad vlády. V tiskové zprávě zaslané ČTK uvedl, že rozhodnutí dlouho zvažoval a původně ho směřoval na letní měsíce, ale nakonec jeho krok uspíšilo to, že "již nechtěl čelit mediálním spekulacím o svém konci ve funkci".

Ministr napsal, že byl vždy profesionálním státním úředníkem a nikdy netoužil po politické kariéře. Dále uvedl, že své rozhodnutí ústně oznámil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) v pondělí 15. dubna. "Přijde mi logické odejít v okamžiku, kdy zároveň dochází i k výměnám jiných ministrů," dodal.

Kněžínkovou nástupkyní by mohla být Marie Benešová, advokátka, bývalá ministryně, někdejší nejvyšší státní zástupkyně a exposlankyně za ČSSD. Do funkce jí navrhne Babiš. Premiér to sdělil České televizi.

Kněžínek strávil ve funkci zhruba deset měsíců. Dnes zrekapituloval, že pro něj působení v čele ministerstva představuje cennou osobní i profesní zkušenost. "Zároveň jsem přesvědčen, že jsem za dobu mého působení neudělal nic, za co bych se měl stydět, na ministerstvu spravedlnosti došlo v celé řadě směrů k pozitivním posunům a udělalo se velké množství práce," napsal.

Doplnil, že je připraven svému "nástupci či nástupkyni" pomáhat při řešení rozpracovaných úkolů ministerstva. Sám bude působit na své předchozí pozici odborného náměstka pro řízení Sekce Legislativní rady vlády a jako člen Legislativní rady vlády, kde se bude věnovat právu a legislativě.

Ke 30. dubnu v Babišově kabinetu skončí i ministr dopravy Dan Ťok a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (oba za ANO). Zatímco Ťok se rozhodl k rezignaci sám, Nováková odchází na Babišovo přání.