Ministr: Johnson se uzdravuje, o jeho návratu se ale nerozhodlo

Londýn - Britský premiér Boris Johnson se uzdravuje z nemoci covid-19, o jeho návratu do čela vlády se ale zatím nerozhodlo. V rozhovoru se stanicí Sky News to dnes řekl ministr zdravotnictví Matt Hancock. Zpravodajský web listu The Daily Telegraph přitom ve čtvrtek napsal, že se Johnson chystá vrátit do Downing Street už v pondělí.

"Jsem si jistý, že se vrátí, jakmile mu to lékaři dovolí," uvedl Hancock. "Rozhodnutí musí po konzultaci s lékaři učinit sám premiér," dodal. Johnson, s nímž mluvil ve čtvrtek, je podle ministra "ve velmi dobré formě a zjevně se uzdravuje".

Web listu The Daily Telegraph ve čtvrtek uvedl, že se premiér chystá postavit zpět do čela kabinetu a "převzít kontrolu nad koronavirovou krizí" už v pondělí. Johnson údajně požádal své spolupracovníky, aby mu na příští týden naplánovali schůzky s jednotlivými ministry.

Také úřad britského premiéra dnes ale veřejnoprávní stanici BBC sdělil, že "neexistuje žádný oficiální časový rozvrh" pro Johnsonův návrat.

Pětapadesátiletý Johnson 27. března oznámil, že se nakazil koronavirem. Příznaky nemoci řadu dní neustupovaly, proto jej 5. dubna převezli do nemocnice. Následující den se jeho zdravotní stav zhoršil, a lékaři jej proto přeložili na jednotku intenzivní péče. Na ní strávil tři noci. Po týdnu v nemocnici premiéra v neděli 12. dubna propustili.

Nyní se Johnson zotavuje na venkovském sídle britských premiérů Chequers. V uplynulých dnech už telefonicky hovořil s královnou Alžbětou II. či americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V době nemoci Johnsona ve vedení země zastupuje ministr zahraničí Dominic Raab.

V Británii nadále platí karanténní opatření přijatá v boji s šířením koronaviru. Trvat mají přinejmenším do 7. května. V dnešním rozhovoru se Sky News ministr zdravotnictví Hancock zdůraznil, že je stále příliš brzy na to, aby se omezení uvolnila.

V Británii podle posledních dat ze čtvrtka s nemocí covid-19 zemřelo 18.738 lidí. Všichni zemřeli v nemocnicích, do oficiálních denních statistik se v Británii totiž nezapočítávají - jako v některých jiných zemích - úmrtí doma nebo v sociálních zařízeních. Nákaza virem SARS-CoV-2 se potvrdila ve Spojeném království u více než 138.000 lidí.