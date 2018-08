Praha - Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) jmenuje dosavadního ředitele Národního divadla Jana Buriana do funkce i na druhé období, a to od 2. srpna 2019 do 1. srpna 2025. Ministr to dnes oznámil u příležitosti zahájení nové divadelní sezony první scény. Ztotožnil se tak se stanoviskem Garanční rady pro Národní divadlo. Od staronového ředitele očekává stabilitu i pozitivní změny.

"Národní divadlo v uplynulých pěti letech prošlo pozitivním vývojem, a to jak v umělecké oblasti, tak ve smyslu realizace významných strategických projektů," uvedl ministr. Pokračování stávajícího vedení Národního divadla podle Staňka zajistí této kulturní instituci potřebnou stabilitu a zároveň předpoklady pro pozitivní změny.

Ministr kultury současně zvažuje vytvoření jednotného metodického systému pro posouzení kvality a jmenování ředitelů státních kulturních institucí.

První jmenování Jana Buriana do čela Národního divadla provázely před pěti lety bouřlivé události. První srpnový den roku 2013, kdy se měl Burian oficiálně ujmout funkce, jej odvolal ministr kultury Jiří Balvín. Pod nátlakem odborné veřejnosti i politiků včetně intervence tehdejšího premiéra Jiřího Rusnoka ale vzal své rozhodnutí zpět. Na protest proti způsobu odvolání ředitele dala téměř polovina souboru včetně uměleckých vedoucích výpověď. Burian se s většinou umělců později dohodl na pokračování spolupráce.

Národní divadlo letos vstupuje do 136. sezony, jeho zřizovatelem je ministerstvo kultury. V současnosti ho tvoří čtyři umělecké soubory - opera, činohra, balet a Laterna magika, jehož členové vystupují v historické budově, na Nové scéně, ve Státní opeře a Stavovském divadle. Po dobu rekonstrukce Státní opery uvádí opera a balet Národního divadla svá představení také v Hudebním divadle Karlín. Po dokončení opravy Státní opery budou v budově nové zkušebny, opravují se také prostory pro diváky, sociální zázemí či jeviště. Práce začaly loni v březnu a jejich dokončení je naplánováno na příští rok. Rozpočet rekonstrukce je přibližně 858 milionů korun. Chystají se i opravy Nové scény Národního divadla, stát by měly zhruba 700 milionů korun.

Rozpočet ND tvoří z největší části státní dotace, která v roce 2016 činila přes 710 milionů korun, loni 742 miliony a na letošní rok mělo schváleno 806 milionů korun včetně navýšení platů. Vlastní výnosy ND dají sumu, která je přibližně polovinou státní dotace. Průměrná návštěvnost na domácích scénách byla loni 76 procent, předloni 78 procent, což divadlo vysvětluje uzavřením budovy Státní opery.