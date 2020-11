Ministr Havlíček poprvé udělil cenu Country for the Future

Cenu Country For The Future předává vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

V rámci Dne Technologické agentury ČR, který se konal on-line ve čtvrtek 5. listopadu, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ocenil české start-upy. Vůbec poprvé v historii udělil cenu Country for the Future. Získala ji firma Blindspot Solutions za aplikaci PARSS, která umožňuje plánování lidských zdrojů, resp. pracovních směn v době pandemie.

„Srdečně gratuluji Štěpánu Kopřivovi a firmě Blindspot Solutions. Vývoj aplikace MPO podpořilo v programu Czech Rise Up. Aplikace PARSS umožňuje podnikům a organizacím všech velikostí i oblasti působení chytře rozvrhnout pracovní harmonogram zaměstnanců s eliminací ohrožení jejich zdraví a nákazy v období pandemie,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

“Aplikaci PARSS jsme vyvinuli ve velmi krátkém čase. Naší hlavní motivací je poskytnout firmám a institucím nástroj, který jim umožní rozvrhovat lidské zdroje i v době pandemie a snížit tak nebezpečí šíření nemocí. Vážíme si podpory MPO, děkujeme za udělenou cenu, máme z ní velkou radost,” říká zakladatel a technologický ředitel společnosti Blindspot Solutions Štěpán Kopřiva.

Vicepremiér Havlíček dodává, že před spuštěním je na MPO v tuto chvíli Czech Rise Up 2.0, ze kterého chce resort opět podpořit inovativní podniky, které využívají moderních technologií v medicínských a nemedicínských řešení pro zvládnutí následků koronaviru.

„V Czech Rise Up 2.0 chceme navázat na úspěšný program Czech Rise Up, který podpořil mnoho inovativních řešení pro boj s koronavirem, jako například právě aplikaci PARSS. V novém programu chceme pokračovat v účinné podpoře řešení proti pandemii, ale také zvýšit soběstačnost a konkurenceschopnost výroby strategických produktů v ČR, jak v oblasti zdravotnických produktů a ochranných pomůcek, tak třeba v oblasti digitálních technologií. Ruku v ruce s tím jdou samozřejmě i nové příležitosti pro export,“ doplňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Předpokládá se, že Czech Rise Up 2.0 bude spuštěn v druhé polovině listopadu.

„Pandemie koronaviru urychlila zavádění inovací a transfer technologií do praxe, ukázala tak, že je možné využít mnoho opatření z Inovační strategie ČR 2019 – 2030. V činnostech pokračujeme, mimo jiné chystáme podporu spin-off prostředí a akademické sféry, která se velmi intenzivně zapojuje do boje s COVID-19,“ říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík.

Technologická agentura ČR (TA ČR) předala již podeváté ocenění nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. Celým Dnem TA ČR 2020 diváky provázela otázka s velkým prostorem pro zamyšlení: „Jste připraveni na budoucnost?“ a program byl uzpůsoben současné situaci. MPO již tradičně udělilo Dni TA ČR záštitu. Podrobnosti včetně vítězů jsou na TA ČR.