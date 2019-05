Ministr Hancock je pátý uchazeč o vedení britských konzervativců

Londýn - Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock podle očekávání oznámil, že chce usilovat o post předsedy Konzervativní strany. Její dosavadní šéfka a premiérka Theresa Mayová v pátek oznámila, že v čele strany skončí 7. června. Výběr jejího nástupce začne o tři dny později a svůj záměr kandidovat už potvrdili čtyři politici, Hancock je pátý.

K uchazečům patří ministr zahraničí Jeremy Hunt a jeho předchůdce Boris Johnson, dále ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart a bývalá ministryně práce Esther McVeyová.

Zatím největší naděje na zvolení se dávají Johnsonovi. Velkou šanci by měl i bývalý ministr pro brexit Dominic Raab, který ale ještě kandidaturu nepotvrdil.

Stanice BBC uvedla, že svůj úmysl vést konzervativce může ohlásit více než deset dalších politiků včetně Sira Grahama Bradyho, který už rezignoval z vedení klubu konzervativních poslanců bez vládních postů.

Konzervativní strana, která je v Británii u moci od roku 2010, si v nejnovějších průzkumech preferencí voličů vede nejhůře za posledních 20 let. Kdyby se tento týden konaly volby do britského parlamentu, hlasovalo by pro ni zřejmě kolem 25 procent lidí, tedy o 17 procent méně než při posledních volbách. Vyplývá to z údajů organizace Britain Elects, která slučuje výsledky různých průzkumů.