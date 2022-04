Ministr: Finsko a Švédsko by se mohly pro vstup do NATO rozhodnout společně

Helsinky/Stockholm - Finsko a Švédsko by se mohly o tom, zda vstoupit po ruské invazi na Ukrajinu do NATO, rozhodnout společně. Potvrdil to dnes podle agentury Reuters finský ministr zahraničí Pekka Haavisto. Rozhodnutí v obou severských zemích podle něj mohou padnout v rozmezí dnů či týdnů.

Ruská ofenziva přinutila Švédsko i Finsko přemýšlet o tom, zda jejich dlouhodobá vojenská neutralita je nadále tím nejlepším způsobem zajištění národní bezpečnosti. "Nyní, když se Švédsko rozhodlo trochu popohnat svůj vlastní parlamentní proces, je možné, že rozhodnutí ohledně vstupu, pokud budou přijata, se uskuteční ve stejné dny nebo přinejmenším týdny," řekl Haavisto novinářům, když komentoval pondělní zprávy médií o načasování kroku.

Pro rozhodnutí ministr nestanovil pevné datum a poukázal na potřebu dát zákonodárcům obou zemí čas na prodebatování záležitosti.

Stockholm provádí revizi své bezpečnostní politiky, což zahrnuje i možné přičlenění k NATO. Rozhodnout se má do poloviny května. Finsko uvedlo, že se chce rozhodnout o případném podání přihlášky do aliance "během týdnů".

Rusko, s nímž Finsko sdílí společnou hranici dlouhou zhruba 1300 kilometrů a historii vzájemných konfliktů, varovalo, že rozmístí jaderné zbraně a nadzvukové rakety ve své baltské enklávě Kaliningradské oblasti, pokud se Finsko a Švédsko rozhodnou do NATO vstoupit.