Ministr Dvořák: Slova Babiše o totalitě jsou přihříváním politické polívčičky

Praha - Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) se dnes ohradil proti tvrzení předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, že současný režim je novou totalitou. Argumentoval tím, že ve skutečné totalitě by opoziční poslanec nemohl v šestihodinovém projevu "plivat na vládu", jak to podle něj Babiš předvedl v úterý, a nemohla by se konat protivládní shromáždění.

"Musím jako ten, kdo prožil totalitu, zásadně protestovat proti brutálnímu, sprostému zneužívání tohoto výrazu ve snaze kritizovat současnou vládu," řekl Dvořák. Babišova tvrzení o nové totalitě označil za "ubohý pokus přihřát si svou politickou polívčičku".

Ministr také uvedl, že se skutečnou komunistickou totalitou má velmi intenzivní osobní a rozhodně ne povznášející zážitek. "Proto mě uráží, když někdo, kdo má zásadně jinou zkušenost s totalitou, někdo, kdo totalitě sloužil, kdo na ní prosperoval, kdo s ní spolupracoval, tady dnes znehodnocuje význam slova totalita použitím výrazu nová totalita na současnou realitu," prohlásil.

Babiš ve vystoupení mluvil o současném režimu jako nové totalitě opakovaně. Obviňoval vládu pěti koaličních stran z uzavření politického kartelu a z toho, že za pomoci médií obsadila všechny významné funkce.