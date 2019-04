Praha - Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) se rozhodl odejít z vlády. Oznámil to dnes novinářům při příchodu na jednání kabinetu, serveru Novinky.cz předtím řekl, že se na odchodu už dříve dohodl s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Babiš bude o změnách ve vládě jednat ve středu s prezidentem Milošem Zemanem. Ťok je nejdéle sloužící ministr dopravy, v úřadu je od roku 2014. Dlouhodobě čelil kritice kvůli tempu stavby dálnic nebo kvůli tendru na provozovatele mýtného systému. Jeho nástupce ve funkci zatím není znám, končící ministr ho sám navrhovat nebude.

Ťok řekl, že se do budoucna nechce věnovat politice, ještě si ale rozmyslí, zda složí i poslanecký mandát.

Uvedl, že chtěl opustit kabinet už v lednu, Babiš to ale tehdy nepřijal. Nyní nechává aranžmá svého odchodu na premiérovi, který bude jednat se Zemanem ve středu od 13:00 na Pražském hradě. Členy vlády podle ústavy jmenuje a odvolává prezident na návrh premiéra.

Ministr řekl, že se necítí unaven prací, ale útoky, které na něho byly vedeny. "Myslím si, že zrovna firmě Kapsch se hodilo, aby ministr byl slabý, aby dělal to, co je v zájmu této firmy," řekl Ťok. Firma Kapsch provozuje v Česku mýtný systém, neuspěla ale v tendru na jeho provozování na dalších deset let.

Se svou prací na ministerstvu je Ťok spokojen. "Mýto je vysoutěženo, tam jsem udělal svoji práci. Neutekl jsem z boje, vybojoval jsem nejdůležitější boj," řekl. Za další úspěch označil, že se začaly stavět dálnice. Za hlavní úkol pro svého nástupce označil pokračování ve stavbách a jejich rychlejší přípravu.

Opozice Ťoka kritizovala, podle ní resort nezvládal. Ministr dnes uvedl, že kritika byla v mnoha ohledech nedůvodná, za chybu zpětně označil, že měl být obezřetnější v tom, co sliboval. Jako příklad uvedl, neúspěch při ohlášeném rychlém odstranění billboardů z okolí dálnic.