Ministr dopravy Kupka bude jednat se saským kolegou o přeshraničním spojení

Berlín - Český ministr dopravy Martin Kupka dnes bude jednat se saským ministrem hospodářství, práce a dopravy Martinem Duligem mimo jiné o plánované rychlotrati mezi Prahou a Drážďany, labské plavbě či o železniční výluce mezi Děčínem a Bad Schandau.

Jednání se koná v saské pevnosti Königstein nedaleko Bad Schandau, kam z Děčína od konce června místo některých vlaků jezdí jako náhradní doprava autobusy. Výluka zde potrvá do prosince.

Jedním z hlavních témat dnešního jednání Kupky s Duligem bude připravovaná vysokorychlostní trať, která propojí českou a saskou metropoli. Nové dopravní spojení s tunelem pod Krušnými horami umožní jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut a cesta z českého hlavního města do Drážďan by měla trvat hodinu.