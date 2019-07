Ministr chce z ŘSD akciovou společnost, má to zrychlit stavby

Velemín (Litoměřicko) - Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) chce přeměnit státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na akciovou společnost. Je to podle něj něj nezbytná cesta, jak zrychlit přípravu dopravních staveb. Řekl to dnes při návštěvě Ústeckého kraje. Rád by, aby se podařilo ŘSD transformovat do dvou let. O změně ŘSD na akciovou společnost se hovořilo už za minulých vlád.

Plán na zahájení transformace hodlá Kremlík předložit na jednání vedení ministerstva ještě tento týden. "Nechal jsem si na ministerstvu vypracovat některé varianty, které by z hlediska dopravní infrastruktury, financování infrastruktury, z hlediska odpovědnosti právnické osoby mohl vést k efektivnější výstavbě a urychlení výstavby. Zítra (ve středu) tento materiál budeme projednávat a předpokládám, že bude schválen a mohou začít první kroky k transformaci," řekl ČTK. Podobnou změnu se podle něj podařilo uskutečnit u Letiště Praha a Českých drah.

Jak řekl, je možné, že to bude vyžadovat změnu některých předpisů, ale první kroky k přeměně státní organizace mohou začít.

Ministerstvo se podle něj nechalo inspirovat například rakouským modelem. "Mám od toho (od změny na a.s.) velká očekávání, a to z hlediska odpovědnosti, z hlediska profesionality lidí, i z hlediska toho, že ty lidi konečně budeme moci za kvalitní práci zaplatit. To samozřejmě dnes nejde, protože je to (ŘSD) příspěvková organizace," uvedl Kremlík. Chtěl by, aby se ŘSD stalo akciovou společností do dvou let, ale proces mohou podle něj ještě zbrzdit legislativní změny, které budou zřejmě nutné.

Jak dnes při návštěvě Ústeckého kraje konstatoval premiér Andrej Babiš (ANO), příprava některých dopravních staveb trvá i 20 let, což je podle něj nepřijatelné. I při schválení podoby konkrétní stavby trvá i deset let, než se ji podaří uskutečnit.

O tom, že by se ŘSD měla změnit na akciovou společnost hovořil tehdejší ministr dopravy Pavel Dobeš (VV) už v roce 2011 a podobná myšlenka se objevovala i později.