Ministr chce pevný podíl z růstu příjmů zdravotnických zařízení do růstu odměn

Praha - Z meziročního navýšení příjmů zdravotnických zařízení od pojišťoven by podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) měl jít pevný podíl na odměny zaměstnanců. Diskuse o tom by podle něj měla být součástí takzvaného dohodovacího řízení, ve kterém zdravotní pojišťovny a zástupci 14 segmentů zdravotní péče jednají o rozdělení příjmů z veřejného zdravotního pojištění. Ministr to dnes řekl novinářům. Podle zprávy analytické komise, která pro jednání o roce 2024 dodala podklady, vzrostou příjmy systému meziročně asi o 6,8 procenta na 489,5 miliardy korun.

Podle Válka není smysluplné zvyšovat tabulkové platy, ale chce více peněz na příjmy pracovníků celkově a zároveň možnost zohledňovat kvalitu. "Zvýšení tabulkového platu se týká jenom části z nich. Velká skupina z nich pracuje v oblastech soukromých, kde se jich to netýká," vysvětlil. Mzdové náklady zdravotnických zařízení tvoří podle ministra 70 procent jejich výdajů.

"Chtěl bych, abychom se už v diskusích o úhradové vyhlášce na příští rok bavili o procentu, které z toho půjde do mezd," uvedl. Díky automatické valorizaci plateb za státní pojištěnce je podle něj možné nárůst příjmů systému předvídat. S tím by měli mít podle ministra i pracovníci garanci kontinuálního růstu mezd. "Je potřeba si říct: rostou-li příjmy nemocnic, musí růst i mzdy všech zaměstnanců v těch zdravotnických zařízeních," dodal.

V loňském roce byly příjmy systému veřejného zdravotního pojištění 425 miliard korun, pro letošní rok je plánováno 458 miliard. Analytická komise očekává meziroční růst výběru pojistného o více než 22 miliard korun na 315 miliard, částka hrazená státem bude 139 miliard, měsíčně za každého státního pojištěnce 1900 korun. V roce 2024 bude stát hradit díky automatické valorizaci platby měsíčně 2089 korun, za celý rok více než 152 miliard. Očekávaný výběr pojistného je přes 352 miliard.

"Nevidím důvod, abychom všechno neutratili. Nevidím důvod kromě rezervy, která tam musí být, proč bychom měli končit jinak než nulou," doplnil ministr Válek. Chce ale do systému přinést další finanční zdroje, dříve hovořil o možnostech připojištění.

Očekávané příjmy systému veřejného zdravotního pojištění:

2021 2022 odhad 2023 odhad 2024 Příjmy celkem 400,4 mld 425,1 mld 458,3 mld 489,5 mld - meziroční růst (%) 13,43 % 6,17 % 7,82 % 6,81 % Výběr pojistného 272,4 mld 293,2 mld 315,8 mld 334,1 mld - meziroční růst (%) 6,52 % 7,65 % 7,7 0 5,8 % Platba státu 126,3 mld 129,4 mld 139,6 mld 152,4 mld - meziroční růst (%) 29,8 % 2,34 % 7,88 % 9,17 % Počet státních pojištěnců 5,96 mil. 6,108 mil. 6,123 mil. 6,103 mil. Měsíční platba za státní pojišt. 1767 Kč 1967/1467 Kč* 1900 Kč 2089 Kč

zdroj: analytická komise DŘ 2024

*změna od srpna