Ministr Arenberger zhodnotí aktuální epidemickou situaci - video

Praha - Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) se na dnešní tiskové konferenci vyjádří k aktuální epidemické situaci. ČTK bude briefing vysílat od 13:00 živě. V Česku je teď v nemocnicích nejméně lidí s nemocí covid-19 od Vánoc a očekává se zvýšení dodávek vakcín. Od dubna do června má Česko dostat přes milion dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám.

Počet hospitalizovaných s covidem-19 klesl ve středu podle údajů ministerstva zdravotnictví na 4888. Méně jich bylo naposledy loni o vánočních svátcích. Statistiky ministerstva nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky covidu-19. Počty obsazených lůžek v nemocnicích jsou tedy nadále vysoké. Kapacity nemocnic se ale již v poslední době částečně uvolňují. Podle údajů ministerstva bylo začátkem dubna volných jen 16 procent lůžek s plicní ventilací, zatímco ve čtvrtek 22 procent. Standardních lůžek s kyslíkem je nyní volných podobně jako začátkem měsíce 27 procent.

Od konce prosince se v Česku proti covidu-19 očkuje. Ke středečnímu večeru bylo podáno zhruba 2,28 milionu dávek a obě potřebné dávky dostalo přes 796.000 lidí. Zdravotníci ve středu podali 60.430 dávek vakcín a dosavadním maximem za jediný den je 67.508 z 9. dubna. Původně vláda plánovala, že po Velikonocích bude očkovat až 100.000 lidí denně, váznou však dodávky vakcín. Arenberger ale ve čtvrtek na twitteru oznámil, že od dubna do června by mělo do ČR dorazit 1,179 milionu dávek vakcíny Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám. "Postupně tak budeme očkovat i přes 100.000 dávek denně," uvedl.