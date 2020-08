Ministerstvo zveřejní opatření upravující nošení roušek - ŽIVĚ

Praha - Ministerstvo zdravotnictví by dnes mělo vydat mimořádné opatření, které upřesní nošení roušek ve vnitřních prostorách povinně od 1. září. Avizoval to ministr Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí po jednání Rady vlády pro zdravotní rizika. Roušky uvnitř obchodů, divadel, kin, úřadů nebo MHD byly kvůli epidemii nového typu koronaviru povinné do 1. července. Povinnost zůstala dodnes ve zdravotnických zařízeních nebo pražském metru.

Nošení roušek při pohybu mimo domov bylo v Česku povinné od poloviny března, postupně bylo zmírňováno. V pondělí vláda oznámila jejich znovuzavedení. Opatřeními má ministerstvo specifikovat například to, pro koho budou platit výjimky. Do konce června je nemuseli nosit děti do dvou let, děti v mateřských školách nebo osoby se poruchou intelektu, jejichž mentální schopnosti to neumožňují.

Povinné nebyly ani pro herce při představeních nebo natáčení, pro moderátory v rozhlase či televizi nebo při pořizování portrétních nebo skupinových fotografií. Nemuseli je nosit ani řidiči MHD v uzavřených kabinách, lidé vystavení při práci působení velkého tepla nebo plavčíci u bazénů.

Podle pondělního vyjádření ministra se nepočítá s nošením roušek v restauracích nebo v provozech, kam není přístup veřejnosti, například kancelářích.