Ministerstvo zmírnilo podmínky pro podání léků na covid-19

Praha - Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo podmínky pro podání monoklonálních protilátek pacientům nakaženým novým typem koronaviru. Nově už nemusí být méně než tři dny po pozitivním testu na covid-19. Léky také budou dostupné pro víc diagnóz, například pro lidi s cukrovkou, kteří jsou obézní nebo mají vysoký tlak. Vyplývá to ze dvou dnes nově vydaných mimořádných opatření, kterými se stanoví nové podmínky pro podání látky bamlanivimab od firmy Eli Lilly a kombinace látek casirivimab a imdevimab od Regeneronu.

Plošnější podávání léků žádal premiér Andrej Babiš (ANO), podporovala ho i Mezioborová skupina pro epidemické situace vedená epidemiologem Petrem Smejkalem. Dočasné povolení obou experimentálních léčiv ministerstvem platí do konce roku. Léky zabraňují množení viru v buňkách, čímž předcházejí rozvinutí vážného stavu nemoci, který by si vyžádal hospitalizaci.

Hlavní podmínkou pro podání obou léků dosud bylo, aby pacient neměl příznaky covidu-19 déle než týden a nebyl déle než tři dny od pozitivního testů. Podmínka testu ale byla nyní zrušena. Pacientům s vybranými nemocemi mohl lék předepsat jeho praktický lékař nebo pracoviště v nemocnici, k podání infuze potom musel do nemocnice s urgentním příjmem.

U léku bamlavinimab, který je do ČR dodáván od konce února, bylo dosud povoleno ho podávat lidem po transplantaci, při léčbě rakoviny, lidem na dialýze kvůli omezené funkci ledvin, s chronickou obstrukční plicní nemocí ve třetím a čtvrtém stadiu, kteří ale nepotřebují domácí podávání kyslíku, s astmatem léčeným biologickou léčbou, s plicní hypertenzí, s trombofilním stavem, vaskulitidou s léčbou omezující imunitu nebo kortikosteroidy a obézním s BMI nad 40.

U léků od Regeneronu byli navíc uvedeni pacienti cukrovkou prvního typu nebo autoimunitními neurologickými a neurosvalovými onemocněními.

Nově jsou v seznamu u obou léků také lidé s cukrovkou prvního typu nebo druhého typu v kombinaci s obezitou s BMI nad 35 nebo vysokým krevním tlakem. Podle odhadů žije diabetiků v ČR přes milion, asi 60.000 má vrozenou cukrovku prvního typu. Cukrovka druhého typu souvisí s nezdravým životním stylem. Nemoc se s postupem času zhoršuje, může vést k onemocnění ledvin, slepotě nebo amputaci nohou.

Nové mimořádné opatření počítá pro podání monoklonálních protilátek také s lidmi s dalšími omezeními vlastní imunity, autoimunitními nemocemi, jako je například roztroušená skleróza, nebo neurosvalovými nemocemi. Při změnách ministerstvo vycházelo ze stanoviska České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, která ho zveřejnila ve čtvrtek.

Bamlanivimabu bylo dosud do Česka dodáno 300 dávek. Směřovaly do Thomayerovy fakultní nemocnice v Praze, která je distribuuje dalším nemocnicím. Pacientům se do konce března dostala zhruba tisícovka. První dodávky od firmy Regeneron dorazily v úterý do Fakultní nemocnice v Motole a ve čtvrtek do Fakultní nemocnice v Brně. Celkově by ČR měla získat kolem 12.000 dávek.