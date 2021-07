Ministerstvo zdůvodní opatření o respirátorech podle verdiktu NSS

Praha/Brno - Ministerstvo zdravotnictví doplní odůvodnění opatření o nošení respirátorů ve vnitřních prostorech podle požadavků Nejvyššího správního soudu (NSS). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že si neumí představit, že by v Česku neplatilo. Soud dnes opatření zrušil kvůli nedostatečnému odůvodnění. Vojtěch uvedl, že opatření není ve světě žádnou výjimkou a je otázkou, jak podrobné zdůvodnění už bude soudu stačit.

"Požádal jsem kolegy, aby to zanalyzovali, aby to odůvodnění, které musíme doplnit do tří dnů, skutečně odpovídalo těm předchozím rozsudkům," řekl Vojtěch. Nedokáže si představit, že by opatření o zakrývání dýchacích cest neplatilo. "Soud také neřekl, že to opatření jako takové je špatně, že bychom ho nemohli udělat. Řekl, že je problém v odůvodnění, což je myslím ta lepší varianta. Dal nám tři dny, abychom to doplnili. A to musíme udělat," shrnul ministr.

NSS opatření vyčetl, že není řádně odůvodněné. Jeho rozhodnutí vstoupí v platnost za tři dny od právní moci rozsudku, tedy od jeho doručení oběma stranám. "Je otázka, jaká je ta míra zdůvodnění, která bude už soudu stačit. Nevím, jestli se to dá exaktně nastavit," konstatoval Vojtěch.

Ochrana dýchacích cest je povinná prakticky po celém světě, doplnil ministr. "Není to tak, že by byla ČR nějakou anomálií. Je to zásadní protiepidemické opatření, které doporučuje Světová zdravotnická organizace a další. Říkat, že je to extenzivní, myslím, neobstojí v mezinárodním srovnání," zdůraznil.

Ministerstvo zdravotnictví na twitteru dodalo, že rozhodnutí respektuje. "Ministerstvo považuje za zcela klíčové, aby za současné situace, kdy v ČR ještě není dostatečná úroveň proočkovanosti a dochází k šíření nakažlivých mutací, byla povinnost ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách a prostředcích hromadné dopravy zachována," uvedl úřad.

Vojtěch zatím neví, zda kvůli úpravě bude nutné svolat jednání vlády. "Nebude se měnit ten normativní text, nebude to nové opatření, bude se měnit pouze odůvodnění. Musíme probrat s právníky, jestli je nutné, aby pouze odůvodnění probírala vláda," uvedl. Pokud to ministerstvo bude považovat za nutné, požádá Vojtěch premiéra Andreje Babiše (ANO) o mimořádné jednání kabinetu.

Vojtěch před měsícem řekl, že na ministerstvu zahájil interní audit, který prověří způsob přijímání protikoronavirových opatření. Už do té doby označily totiž soudy opatření za nezákonná v 17 případech. "Doposud to byly skutečně opatření, která byla staršího data, zejména z dubna, toto je poměrně čerstvé opatření a určitě ho auditoři zahrnou," uvedl ministr. Výsledky auditu zatím nemá, chtěl by je ale v řádu týdnů. "Abychom mohli udělat nějaké opatření, aby se to nestávalo," řekl.