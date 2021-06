Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cestování do Ruska a Tuniska

Praha - Ministerstvo zdravotnictví všem lidem z Česka nově zakázalo od čtvrtka cestování do Ruska a od začátku příštího týdne také do Tuniska. Důvodem je šíření mutací koronaviru. Vyplývá to z dnes vydaného ochranného opatření ministerstva, na které upozornil server Deník N. Tunisko podle cestovních kanceláří patří mezi nejoblíbenější destinace Čechů pro letní dovolené.

Ochranné opatření zakazuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území Česka vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy nemocí covid-19. Do 30. června je na seznamu 14 zemí, včetně například Indie nebo několika afrických a jihoamerických zemí. S účinností od 1. července na seznam podle nového opatření přibude Rusko, Paraguay a Namibie a od pondělí 5. července také Tunisko. Nové opatření platí do 31. července. Zákaz neplatí jen pro občany zmíněných zemí nebo pro cesty, které nesnesou odkladu a byly předem oznámeny ministerstvu zahraničí.

V odůvodnění opatření ministerstvo zdravotnictví píše, že zákaz má zabránit dalším případům zavlečení mutací koronaviru do Česka a jejich šíření v zemi. Rusko zaznamenalo podle ministerstva v červnu výrazné zrychlení nárůstu počtu nakažených, a to hlavně kvůli šíření nakažlivější varianty delta. V Tunisku počet nových případů covidu-19 kontinuálně roste od května a v posledních týdnech se podíl pozitivně testovaných drží nad 30 procenty. "Bezpečná hranice daná unijní koordinací je okolo čtyř procent," uvádí v opatření ministerstvo.

Při cestě ze zemí s extrémním rizikem nákazy koronavirem do Česka musí lidé podstoupit test před příjezdem a pak po příjezdu postupně dva PCR testy. Po příjezdu musí být lidé až dva týdny v samoizolaci a nosit respirátor.

Podle nejmenovaných zdrojů Deníku N bude vláda na čtvrtečním mimořádném jednání řešit, zda na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy zařadí také Egypt. I ten patří k oblíbeným cílům českých turistů.