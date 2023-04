Ministerstvo zdravotnictví vypsalo výběrové řízení na nového ředitele IKEM

Praha - Ministerstvo zdravotnictví (MZd) vypsalo výběrové řízení na ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), který je největším českým specializovaným zdravotnickým zařízením zaměřeným na transplantace orgánů, nemoci srdce a další onemocnění. Zájemci se mají hlásit do 15. května, vyplývá z informací na webu úřadu. Loni v prosinci ministerstvo vypsalo výběrové řízení na vizi dalšího rozvoje IKEM, podle mluvčího MZd Ondřeje Jakoba ji poslali dva účastníci. Současný ředitel IKEM Michal Stiborek ČTK potvrdil, že se výběrového řízení zúčastní.

"Na základě dříve vypsaného řízení na vizi rozvoje IKEMu se ministr zdravotnictví rozhodl vypsat výběrové řízení na ředitele tohoto zařízení, a to s ohledem na to, že obě vize byly kvalitně zpracovaným materiálem, s jejichž využitím je možné IKEM řídit," sdělil k tomu ČTK Jakob.

Stiborek byl podle svých slov ministerstvem vyzván, aby se výběrového řízení zúčastnil. "Vzhledem k tomu, že strategická vládní investice za miliardu korun s sebou přinese další návazné investice za více než miliardu korun, považuji tento krok zřizovatele za logický a správný," uvedl pro ČTK.

Je to podle něj v souladu s dřívějším vyjádřením ministra, že chce znovu vypsat výběrová řízení na ředitele těch příspěvkových organizací, jejichž ředitelé jsou v jejich čele přes pět let. Podobně hledá MZd také ředitele SÚKL, zájemci se měli hlásit do minulého pátku. Také jeho současná ředitelka Irena Storová, která instituci vede od roku 2018, se do výběrového řízení přihlásila.

Ministerstvo vypsalo loni v prosinci výzvu na vizi dalšího rozvoje IKEM s termínem podání do poloviny letošního ledna. Po uplynutí termínu však Jakob odmítl na dotaz ČTK sdělit, kolik zájemců se přihlásilo a kdy budou vize vyhodnocené. "Účast ve výběrovém řízení nebude omezena výlučně na autory vize. A to z důvodu maximální otevřenosti výběrového řízení a umožnění se přihlásit co nejvíce uchazečům," uvedl dnes.

IKEM v současné době staví dva nové pavilony, jde o jednu ze strategických vládních investic. Samotná stavba stojí více než miliardu korun a další miliardu budou stát další nutné investice, které v areálu nemocnice vyvolá. "Z toho důvodu jsem požádal ministra zdravotnictví o potvrzení našich vizí na následující roky. Jedná se o krok odvážný, přesto pro potvrzení rozvoje, směřování a finančních alokací pro náš institut velmi důležitý," sdělil ČTK v prosinci 2022 Stiborek.

Nemocnice se zaměřuje se na léčbu nemocí srdce, transplantace orgánů, diabetologii a léčbu poruch metabolismu se spádovostí celé země. Tvoří ji osm klinik, pracuje v něm 1700 zaměstnanců, z nich 300 lékařů a 600 všeobecných sester. K dispozici má 315 lůžek, nové pavilony umožní kapacitu navýšit o zhruba 50 dalších.