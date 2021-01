Praha - Ministerstvo zdravotnictví posoudí, zda by nebylo vhodné posunout sčítání lidu, které se má konat od 27. března do 11. května. Ústřední krizový štáb se po dnešním jednání se zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ) zeptá na riziko ministerstva zdravotnictví, řekl po zasedání štábu jeho šéf Jan Hamáček (ČSSD). Po odpovědi ministerstva by vydal štáb doporučení k případnému přesunu sčítání, které se koná jednou za deset let, na jiný termín. Znamenalo by to mimo jiné nutnost změny zákona.

Hamáček uvedl, že sčítání letos sice počítá s on-line fází, která by měla začít od 27. března a skončit 9. dubna, v dubnu a květnu je ale v plánu sčítání v terénu, kterého se má zúčastnit 11.000 komisařů. "Jsme na začátku, zjišťujeme, zda není rizikem," uvedl Hamáček. Dodal, že rozhodnutí bude na odbornících. Počítá s konferencí mezi zástupci České pošty, jejíž zaměstnanci se mají na sčítání podílet, a ministerstvem zdravotnictví.

Video: Ministerstvo zdravotnictví posoudí, zda neposunout sčítání lidu

13.01.2021, 13:50, autor: ČTK/Ministerstvo vnitra, zdroj: Ministerstvo vnitra

Cílem sčítání je získat přesná a aktuální data, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Letos se má uskutečnit prostřednictvím webových stránek, mobilní aplikace a tradiční metodou sčítacích komisařů. Kromě toho by mělo být možné formulář vyplnit na 800 vybraných poštách nebo ho odeslat úřadu poštou. Výsledky by měly být známy na přelomu let 2021 a 2022.

Podle odhadu ČSÚ z loňského srpna by při sčítání mohlo až 60 procent lidí využít možnost vyplnit formulář přes internet. Při posledním sčítání v roce 2011 tuto možnost využila jen asi čtvrtina lidí. Pošta má mít na starosti tisk, distribuci a zpracování papírových formulářů. Rozpočet projektu je 2,1 miliardy korun. Minulý cenzus vyšel na 2,27 miliardy korun.

Prostřednictvím formulářů budou statistici zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání. Statistici budou zjišťovat také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi. Nadále budou moci lidé dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.

Poprvé bylo sčítání lidu na českém území v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, se jich uskutečnilo devět. Zatím poslední bylo před desíti lety, kdy se dotazníky daly vyplňovat přes internet poprvé.