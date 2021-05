Ministerstvo zdravotnictví podmiňuje kulturu proočkovaností a PCR testy

Praha - Ministerstvo kultury (MK) zveřejnilo svůj plán pro rozvolňování kultury, který vznikl se souhlasem zástupců kulturní obce a o kterém chce MK jednat. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes kritizoval návrh na uvolňování covidových opatření v kultuře, který dostal od ministerstva zdravotnictví. Připadá mu diskriminační oproti jiným odvětvím. Podmiňuje třeba vyšší účast diváků na kulturních akcích absolvováním PCR testu nebo procentuální proočkovaností populace. Vyplývá to z návrhů obou resortů, které má ČTK k dispozici.

Návrh MK vychází z vládních balíčku a počítá s návrhy rozvolňování k 17. květnu (třetí balíček), 14. červnu (čtvrtý balíček), 1. červenci (pátý balíček) a 1. srpnu (šestý balíček). Počítá také s maximální kapacitou diváků ke každému datu zvláště pro akce venku a v interiéru, přičemž operuje s tím, že každý účastník by byl kontrolovaný pomocí aplikace pracovně označené covid pass. Jejím prostřednictvím by se ověřilo, zda splňuje jednu ze tří podmínek - buď má ukončené očkování, nebo je 90 dní od prodělaného onemocnění covid-19, nebo se prokáže negativním testem podle dostupnosti. Aktuálně by to měl být antigenní test s platností 72 hodin, což je limit možnosti otestování s úhradou ze zdravotního pojištění pro všechny občany; v případě zavedení plošného PCR testování pak PCR test s platností podle dostupnosti.

Za těchto podmínek MK navrhuje od 17. května umožnit za incidence 100 lidí na 100.000 obyvatel za týden účast 1000 lidí na venkovní akci, 500 lidí na akci uvnitř. Přibližně od poloviny června by se pak mohly počty za incidence 75 zdvojnásobit, od 1. července, pokud by incidence byla 50, by venku mohlo být až 5000 lidí, uvnitř 2000 a od 1. srpna obě možnosti bez omezení počtu účastníků. Do 1. července by areál či prostor musel být rozdělen na dva sektory, od 1. července už nikoli. Do konce června se počítá venku i uvnitř s ochranou dýchacích cest, v červenci už jen uvnitř, v srpnu ani tam už ne. Od 1. července by také mělo přestat platit omezení kapacity pro muzea, galerie a památky.

Návrh ministerstva zdravotnictví (MZd), který MK dostalo v neděli, odvíjí povolení akcí venku i vevnitř od procenta proočkovanosti - v květnu chce 20 procent, v červnu 30 procent, v červenci 40 procent, v srpnu 60 procent a v září 70 procent. Kapacitu akcí také podmiňuje absolvováním PCR testů, respektive pokud účastníci absolvují tento náročnější test, může být kapacita vyšší. V květnu například s PCR testy by mohlo venku na akci být maximálně 500 osob na jeden sektor při rozdělení prostoru na dva sektory, s antigenním testem jen 200 osob a při samotestování jen 100 osob.

Na kulturní akce uvnitř by v květnu s PCR testem mohlo jít jen 200 lidí, s antigenním testem od zdravotníka 40 lidí a se samotestem 20 lidí. Až do konce září stále návrh počítá s nutností účastníků mít ochranu dýchacích cest při akcích pořádaných uvnitř. V květnu a v červnu by se uvnitř nesmělo konzumovat jídlo a pití, od července podle pravidel platných v té době pro restaurace. Při akcích venku ministerstvo zdravotnictví pro květen konzumaci zakazuje, od června do září by měla platit pravidla stejná jako na zahrádkách restaurací.

Bez ochrany dýchacích cest ministerstvo zdravotnictví navrhuje nepovolit v květnu a v červnu ani venkovní akce. Od července by se mohly konat v případě podstoupení PCR testu s maximální kapacitou 1000 lidí, pokud by účastníci akce měli antigenní test, mohlo by jich být 500, pokud by měli jen samotest, mohlo by jich být maximálně 150. Ministr kultury dnes uvedl, že při velkém omezení počtu účastníků se mnoho kulturních akcí vůbec nebude možné konat, neboť by byly hluboce prodělečné.

MZd také rozvolňování podmiňuje dalšími opatřeními, jako je třeba zajištění toho, aby se netvořily fronty, aby si každý návštěvník nasadil nový respirátor při vstupu na akci, aby se návštěvníci evidovali nebo aby se při vstupu měřila teplota.