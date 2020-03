Ministerstvo zdravotnictví podle Běhounka selhává v zásobování

Praha - Ministerstvo zdravotnictví podle hejtmana Vysočiny pověřeného vedením Asociace krajů Jiřího Běhounka (ČSSD) fatálně selhává v zásobování svých organizací ochrannými prostředky. Z páteční dodávky respirátorů, totiž ministerstvo odebralo 200.000 respirátorů, ačkoli zásilka byla určena pouze pro silové složky státu a kraje, uvedl v České televizi. Do regionů tak šlo méně ochranných pomůcek. V páteční zásilce z Číny bylo 1,1 milionu respirátorů. Běhounek dnes v tiskové zprávě uvedl, že hejtmani si v noci podíly pro své kraje rozebrali a připravují jejich rozdělování.

Podle Běhounka resort zdravotnictví původně deklaroval, že má svoje dodávky ochranných pomůcek, ale ve skutečnosti nemá žádné. Hejtman tudíž předpokládá, že bude do zdravotnictví směřovat i část dodávek očekávaných během víkendu. Stát podle něj nenechá například záchranné služby v problémech. "My si samozřejmě uvědomujeme, že i tyto organizace nutně ochranné prostředky potřebují, nicméně bez přesně daného systému to fungovat nemůže," uvedl v tiskové zprávě. Vyjádření ministerstva ČTK shání.

Běhounek bude s vládou prostřednictvím videokonference jednat v pondělí. Chce, aby celé zásobování ochrannými pomůckami řídilo ministerstvo vnitra. Vydělení zdravotnictví ze systému krizového zásobování podle něj nefunguje a považuje ho za chybu.

Dodávky roušek a respirátorů letadly označil Běhounek ve chvíli, kdy cesta po zemi není jistá kvůli uzavírání trhu v jednotlivých zemích, za jediné spolehlivé. "Všechny ostatní jsou rizikové," uvedl Běhounek s tím, že i do krajů se některé objednávky nedostaly.

Víc než sto tun zdravotnického materiálu včetně roušek a respirátorů doveze večer do Česka ukrajinský letoun An-124 Ruslan. První zdravotnický materiál přivezl z Číny armádní speciál v noci ze středy na čtvrtek, když přepravil 150.000 rychlotestů na koronavirus. V následujících šesti týdnech by měla ochranné pomůcky pravidelně přivážet tři letadla čínských aerolinek i China Eastern. Materiál se ukládá v centrálním skladu u Pardubic, odkud se rozváží dál do krajů.