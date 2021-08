Ministerstvo zdravotnictví má mít v rozpočtu 24 miliard Kč

Praha - Rozpočet ministerstva zdravotnictví by měl příští rok dosáhnout téměř 24 miliard korun, což je zhruba o miliardu korun více než v návrhu rozpočtu, který vláda schválila v červnu. Novinářům to po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO). Peníze navíc by měly být mimo jiné na financování center duševního zdraví, zvýšení platů lékařů na hygienických stanicích a ve Státním zdravotním ústavu. Část peněz půjde také na nákup vakcín proti covidu-19.

V návrhu rozpočtu na rok 2022, který vláda schválila před prázdninami, se počítalo pro ministerstvo zdravotnictví s částkou 22,7 miliardy korun, meziročně asi o 4,7 miliardy korun více.

Další zhruba miliardové navýšení potvrdila po jednání také Schillerová. Uvedla, že prostředky zajistí například financování Chytré karantény a 100 milionů korun bude určeno také na nová lůžka dětské psychiatrie. "Je to obor, který čelí výraznému tlaku, pokud jde o počty pacientů, zejména v tom covidovém období. Víme, že kapacity dnes nejsou zcela dostatečné," poznamenal Vojtěch. Vzniknout by podle ministra mělo asi 100 nových lůžek, zájem o zvýšení kapacit podle něj projevily například nemocnice v Motole, Bohnicích, Plzni či Velké Bíteši.

Ministryně doplnila, že peníze na lůžka poskytne ještě z letošního rozpočtu v rámci úspor na státním dluhu a bude na ministerstvu zdravotnictví, zda je investuje letos nebo v příštím roce.

Po dnešku se v rozpočtu ministerstva zdravotnictví na příští rok počítá také s částkou 496 milionů korun na spolufinancování evropských projektů z programu REACT. O dotaci totiž žádají i nemocnice, jejichž zřizovatelem je ministerstvo.

Podporu center duševního zdraví, která vznikla v rámci reformy psychiatrie, by měl zajistit příští rok dotační program, který v pondělí schválila vláda. Na tyto dotace bude potřeba asi 223,6 milionu korun.

Na zvýšení platů lékařů, kteří působí v orgánech veřejného zdraví, tedy ve Státním zdravotním ústavu či na hygienických stanicích, bude v rozpočtu navíc asi 23 milionů korun. Jejich tarify by se podle Vojtěcha měly zvýšit zhruba o 15.000 korun.

Sněmovna zřejmě do říjnových parlamentních voleb nestihne státní rozpočet na příští rok schválit. Po volbách tak bude muset vláda návrh projednat znovu a předložit ho poslancům.