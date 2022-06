Ministerstvo zamítlo přestavbu paláce Savarin v Praze za deset miliard Kč

Ilustrační foto - Ministerstvo kultury zamítlo přestavbu paláce Savarin (na snímku) v centru Prahy za deset miliard korun. Uvedla to ČT.

Praha - Ministerstvo kultury zamítlo přestavbu paláce Savarin nedaleko Václavského náměstí v Praze, která měla vyjít na deset miliard korun. Hlavní město projekt odsouhlasilo, podle ministerských památkářů by ale ohrozil památkovou rezervaci. Vyplývá to z rozhodnutí, které má ČTK k dispozici. Upozornila na to Česká televize. Stavební firma Crestyl uvedla, že požádala ministra kultury Martina Baxu (ODS) o přezkum. V paláci měla být mimo jiné vystavena Slovanská epopej Alfonse Muchy.

Palác Savarin, zvaný také Sylva-Taroucca nebo Piccolomini, je pozdně barokní palácová stavba. Přestavěný komplex měl mít rozlohu 1,7 hektaru a po dokončení propojit Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Ve vnitrobloku byla plánována například tržnice, restaurace nebo prostor pro společenské a kulturní akce.

Dohodu o umístění Slovanské epopeje v Savarinu podepsali letos v únoru zástupci hlavního města, Nadace Mucha a společnosti Crestyl. Ta měla pro cyklus 20 pláten vybudovat v Savarinu příslušné prostory. Návrh dohody 31. ledna schválili pražští radní.