Ministerstvo zahraničí: Nikdo z české vlády se nezúčastní ZOH v Číně

Praha - Nikdo z vládních politiků se nezúčastní zimních olympijských her v Pekingu. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do. O akcích, kterých se zúčastní čeští diplomaté včetně velvyslance, zatím nebylo rozhodnuto. Hry v Číně začnou za devět dní.

Některé západní země v čele se Spojenými státy vyhlásily kvůli porušování lidských práv v Číně diplomatický bojkot her. Vládní představitele do Pekingu nevyšlou také Austrálie, Británie, Kanada, Nizozemsko či Dánsko.

Český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík v rozhovoru s čínským deníkem Beijing Daily dříve vyjádřil hrám podporu, přičemž řekl, že tak činí na žádost prezidenta Miloše Zemana. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) poté telefonicky Tomšíka požádal, aby se dalších takových výroků zdržel.

"Můžu potvrdit, že OH v Číně se nebude účastnit nikdo z našich vládních politiků," sdělila ČTK Do. O akcích, kterých se zúčastní čeští diplomaté včetně Tomšíka, nebylo zatím rozhodnuto. "Naše ambasáda nemůže zcela ignorovat zimní olympijské hry, a to z prostého důvodu, že se her účastní početná česká sportovní reprezentace," poznamenala mluvčí.

"V Číně obecně platí drakonická opatření, a to téměř na každém kroku. A naši diplomaté s tím musí počítat při výkonu své práce," dodala Do.

Premiér Petr Fiala (ODS) na začátku prosince uvedl, že diplomatický bojkot olympiády ze strany USA je podle něj v pořádku. Předpokládal, že o českém postoji rozhodne celá vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).

K olympijským hrám v Pekingu má kritický postoj také Senát. Zopakoval ho v pondělí, kdy někteří senátoři při setkání v horní komoře podpořili tibetského filmaře a bývalého politického vězně Dönduba Wangčhena, který vyzval k politickému bojkotu olympiády.