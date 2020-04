Ministerstvo zahraničí nadále doporučuje do ciziny necestovat

Praha - Ministerstvo zahraničí nadále doporučuje necestovat do zahraničí, přestože je ode dnešního den znovu povolené překročit hranice. Na svých internetových stránkách upozorňuje na to, že v jiných státech stále platí restrikce omezující pohyb cizinců, a že přeshraniční doprava zůstává komplikovaná.

Vláda ode dneška zrušila zákaz volného pohybu osob, spolu s ním skončil i zákaz cest do zahraničí. Obojí platilo od poloviny března. Lidé, kteří cestují do zahraničí, se ale budou muset při návratu prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset do dvoutýdenní karantény.