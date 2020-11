Ministerstvo vydalo nové opatření o nošení roušek

Praha - Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo po souhlasu vlády novou verzi opatření o nošení roušek. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) po zasedání kabinetu. Opatření nahrazuje dokument, který k sobotě zrušil kvůli nedostatečnému odůvodnění pražský městský soud.

Blatný na dotaz ČTK řekl, že legislativní odbor jeho úřadu připravil materiál, který reaguje na požadavky soudu. "Byl mu doručen a vláda toto odsouhlasila, my čekali na souhlas vlády s tímto opatřením. Věřím, že jsme podali dostatečné vysvětlení," uvedl.

Městský soud zrušil před týdnem mimořádné opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v Česku. Úřad ho podle soudu nedostatečně odůvodnil. Použil původní argumenty, přitom tehdejší pravidla zpřísnil. Soud rozhodl, že opatření se ruší k sobotě 21. listopadu, ministerstvo tak mělo do dneška čas přijmout nové opatření bez vad.

Soudem zrušené opatření nahradilo ministerstvo jinou verzí už v pondělí a zaneslo do něj několik mírných úprav. Nové opatření však bylo s ohledem na dnešní původně plánovaný konec nouzového stavu účinné jen do dnešní půlnoci. Kabinet dnes trvání nouzového stavu po souhlasu poslanců prodloužil do 12. prosince.