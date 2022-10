Ministerstvo vnitra zatím eviduje osm přihlášek do prezidentské volby

Praha - Přihlášku do prezidentské volby podalo již osm kandidátů. Z uchazečů, kteří veřejně deklarovali zájem o účast ve volbách, mezi nimi jsou senátor Marek Hilšer, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová. ČTK to dnes sdělila Hana Malá z odboru tisku ministerstva vnitra. Některé z podaných kandidátních listin však podle ní zjevně nesplňují předepsané povinnosti. Termín na podání kandidatury je do 8. listopadu.

"Ministerstvo vnitra obdrželo osm kandidátních listin, přičemž některé z nich zjevně nesplňují všechny náležitosti, což bude procesně řešeno v rámci registračního řízení," uvedla. Ministerstvo podle ní může jmenovitě potvrdit osoby, které se k úmyslu kandidovat veřejně přihlásily. "Z tohoto okruhu evidujeme podanou kandidátní listinu kandidátky Denisy Rohanové a kandidátů Jaroslava Bašty, Tomáše Zimy a Marka Hilšera," dodala.

Mluvčí SPD Barbora Šťastná ČTK potvrdila, že Baštova kandidátní listina byla podána 5. října. Podepsalo se pod ní 20 poslanců SPD. Podání kandidatury potvrdil i Hilšer. Již dříve avizoval, že pokud nestihne sesbírat potřebných 50.000 podpisů občanů, osloví s žádostí o podporu senátorské kolegy. Rohanová již v únoru avizovala, že má k dispozici podpisy 20 poslanců z minulé Poslanecké sněmovny. Je přesvědčena o tom, že tak splnila zákonné požadavky pro účast ve volbách.

Mezi hlavní favority voleb patří především generál Petr Pavel, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, jehož kandidaturu dnes potvrdilo předsednictvo ANO. Zájem o účast ve volbách projevili i odborový předák Josef Středula, senátor Pavel Fischer, podnikatelé Karel Janeček, Karel Diviš a Tomáš Březina nebo bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Ta dnes na svém webu uvedla, že do voleb půjde pouze v případě, že nasbírá 100.000 podpisů pod petiční archy. V současné době jich má asi 65.000 a týden před registrací je tak podle ní málo pravděpodobné, aby plánované mety dosáhla.