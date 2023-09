Ministerstvo uspělo u NSS ve sporu o nevyplacené dotace pro firmy z Agrofertu

Brno - Ministerstvo průmyslu a obchodu si připsalo u Nejvyššího správního soudu (NSS) dílčí úspěchy ve sporech o dotace pro zpracovatele plastů Fatra a dřevařskou firmu Wotan Forest z koncernu Agrofert. Žádosti o dotace pro Fatru a Wotan Forest na energeticky úsporná opatření ministerstvo zamítlo v roce 2021, obě rozhodnutí ale loni v prosinci zrušil Městský soud v Praze, a to pro údajnou nepřezkoumatelnost. K takovému postupu ale podle NSS nebyl důvod. Rozsudky městského soudu proto zrušil a oba spory mu vrátil k dalšímu řízení, zjistila ČTK z úřední desky, kde jsou obě rozhodnutí dočasně zpřístupněná.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zamítlo během roku 2021 více žádostí o dotace na projekty spolufinancované z evropských peněz, které podaly různé společnosti z koncernu Agrofert. Úřad poukazoval na riziko, že Evropská komise Česku peníze neproplatí kvůli střetu zájmů tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Babiš je zároveň zakladatelem Agrofertu, který v době svého působení v politice vložil do svěřenských fondů. Střet zájmů byl tehdy předmětem auditu komise.

Firmy se bránily žalobami. NSS nyní upozornil na to, že jednotlivé senáty městského soudu se při rozhodování o žalobách názorově rozdělily a obsahově stejné spory vyřešily třemi různými způsoby. Jedním z nich bylo zrušení rozhodnutí ministerstva pro nepřezkoumatelnost, tedy v podstatě proto, že nelze zjistit důvody rozhodnutí. Dané řešení městský soud zvolil i v záležitosti dotací pro Fatru a Wotan Forest.

"NSS však v nyní projednávané věci dospěl k závěru, že pro zmíněný postup nebyly splněny předpoklady. Rozhodnutí ministerstva je přezkoumatelné," stojí v rozsudku NSS ve vztahu k Fatře.

Ministerstvo prezentovalo svůj přístup k dotacím pro firmy z Agrofertu jako "ruční brzdu" nebo formu prevence. Pokud by Evropská komise dotace neproplatila, mohlo by to ohrozit čerpání z celého operačního programu a také český státní rozpočet. Rozhodnutí ministerstva mohlo být podle NSS napsáno přehledněji, ale každopádně z něj lze vyčíst, proč úřad žádost o dotaci zamítl.

Argumentace NSS v případě Wotan Forest je podobná, stejně jako procesní řešení. Rozhodnutí NSS neobsahují informaci o výši požadovaných dotací.

NSS nedávno vyhověl také kasační stížnosti ministerstva ve sporu o dotaci pro Mlékárnu Hlinsko na rekonstrukci plynové kotelny. Také v tomto případě musí znovu jednat Městský soud v Praze, který původně rozhodnutí ministerstva o nevyplacení dotace zrušil.