Ministerstvo USA zabránilo velvyslanci v EU vypovídat v Kongresu

Washington - Americké ministerstvo zahraničí zabránilo velvyslanci USA při Evropské unii Gordonu Sondlandovi vypovídat dnes ve výborech Sněmovny reprezentantů, které vyšetřují prezidenta Donalda Trumpa v takzvané ukrajinské kauze. Šéf výboru pro kontrolu zpravodajských služeb Adam Schiff to označil za "další důkaz obstrukcí vůči Kongresu", informovala agentura AP. Trump v reakci uvedl, že by "moc rád" poslal Sondlanda do výborů Sněmovny, ale není to možné, protože by vypovídal v "totálně vykonstruovaném procesu".

Velvyslanec při EU Sondland se měl sejít se zástupci sněmovních výborů za zavřenými dveřmi. Advokát Robert Luskin médiím řekl, že jeho klient Sondland jako zaměstnanec ministerstva musel pokynu nevypovídat vyhovět, ač je tím "hluboce zklamán".

Sondland byl výbory Sněmovny předvolán proto, že je zmíněn ve stížnosti takzvaného whistleblowera týkající se červencového telefonátu Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Pracovník amerických zpravodajských služeb ve stížnosti uvedl, že Trump vyvíjel na Zelenského nátlak, aby Ukrajina vyšetřovala jeho politického rivala Joea Bidena a jeho syna Huntera. Jako páku měl podle stěžovatele Trump použít vojenskou pomoc pro Ukrajinu.

Trump odmítá, že na ukrajinské vedení naléhal kvůli očernění svého politického rivala. Také Zelenskyj popírá, že by na něj Trump jakkoli tlačil. Biden je považován za favorita pro získání demokratické kandidatury pro prezidentské volby v roce 2020; jeho syn Hunter působil dříve v ukrajinské firmě, která byla vyšetřována ukrajinskou prokuraturou. Biden se jako viceprezident minulé vlády zasazoval v roce 2016 o odvolání tehdejšího ukrajinského generálního prokurátora, odmítá ale, že by to bylo kvůli synovi. Západ tehdy prokurátora kritizoval, že na Ukrajině nedostatečně bojuje s korupcí.

Podle Schiffa byl Sondland předvolán i proto, že má ve "svém osobním zařízení" dokumenty týkající se ukrajinské kauzy. Jde zřejmě o zprávy z mobilního telefonu, které si psal s dalšími americkými diplomaty. Jedna z nich je od Billa Taylora, který od června jako chargé d'affaires vede velvyslanectví USA na Ukrajině a který Sondlandovi podle televize CNBC 9. září napsal: "Myslím, že je šílené zadržet bezpečnostní pomoc výměnou za pomoc v politické kampani." Sondland podle CNBC Taylorovi odpověděl: "Bille, myslím, že se mýlíš ohledně záměrů prezidenta Trumpa. Prezident je křišťálově čistý ve věcech ´něco za něco´ jakéhokoli druhu".

Kvůli ukrajinské kauze hrozí Trumpovi ústavní žaloba (impeachment), která teoreticky může vést k jeho sesazení z úřadu hlavy státu. Pokud by žalobu schválila Sněmovna reprezentantů, zabýval by se jí Senát (horní komora amerického Kongresu). Ten by ji ale zřejmě vzhledem k aktuální převaze Trumpových republikánů zamítl, protože pro odsouzení prezidenta a jeho sesazení z úřadu se musí vyslovit dvě třetiny přítomných senátorů.

Tři výbory Sněmovny reprezentantů v rámci Trumpova vyšetřování požádaly o dokumenty už mimo jiné ministra zahraničí Mikea Pompea, Bílý dům či Trumpova osobního právníka Rudolpha Giulianiho. Ten dnes podle deníku The Washington Post uvedl, že nebude spolupracovat, dokud vyšetřování formálně neschválí Sněmovna a dokud bude v čele výboru pro kontrolu zpravodajských služeb Schiff. Guiliani též řekl, že si nedovede představit, že by ve vyšetřování vedeném demokraty spolupracoval kdokoli z Trumpovy administrativy.