Tábor - Ministerstvo spravedlnosti předloží v prvním pololetí příštího roku návrh změněného zákona o soudcích. Zákon stanoví kritéria pro výběr soudců a standardy, které je nutno dodržet. ČTK to v Táboře řekla po jednání delegátů Soudcovské unie prezidentka unie Daniela Zemanová. Delegáti jednali i o hodnocení soudců a o profesní etice. Ministerstvo spravedlnosti chce mít vlastní etický kodex soudců.

Podle Zemanové nelze nyní soudce vybírat ani hodnotit ústavně konformním způsobem, když neexistuje instituce nezávislá na moci výkonné a zákonodárné. Proto je, jak řekla, nutné při výběru soudců dodržet jako minimální standard jednotnou úpravu ve formě zákona a způsob výběru soudců výhradně skrze výběrová řízení.

"Je nutno přijmout zákonnou úpravu výběru soudců, protože ten systém by nebyl funkční. Bez hodnocení se dá žít, ale výběr soudců je nutno upravit. Současná úprava de facto už naprosto kolabuje a ten systém je paralyzovaný. Zákon o soudech a soudcích bude změněn, budou stanovena kritéria pro výběr soudců a my jsme se snažili v podmínkách, které považujeme za nedostatečné, pojmenovat minimální standardy, které je nutno dodržet, aby nedocházelo k hrubému porušování ústavy," řekla Zemanová.

Delegáti probírali i to, jak nastavit průhledná pravidla včetně jednotných výběrových řízení. Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) zvolil formu pouhé instrukce, tedy podzákonného předpisu. Zemanová to kritizovala s tím, že soudce to nechává ve velké nejistotě, protože jakýkoliv další ministr může instrukci sám změnit či zrušit.

"(Nový) ministr (Jan Kněžínek) uzavřel s předsedy soudů dohodu, prodloužil přechodná období té instrukce. To znamená, že instrukce se ještě nějakou dobu nebude používat, jmenoval to na dalších šest jmenovacích vln soudců. Do té doby byla uzavřena dohoda pravidel, která se předsedové krajských soudů zavázali dodržovat," řekla Zemanová. Předsedové krajských soudů budou jako nové soudce navrhovat buď justiční čekatele, nebo ty, kteří vyhráli výběrová řízení.

Unie řešila i etické otázky. Z kárných řízení vyplývá, že jako nejhrubší pochybení dominují průtahy řízení. "Soudce je za to nutno postihovat, pokud zbytečně prodlužuje řízení a je nečinný. Ale je vždy nutno ověřit, zda měl podmínky ke své práci," řekla Zemanová.

Ministerstvo spravedlnosti chce vytvořit vlastní, pro soudce závazný etický kodex, jednat o něm bude 12. listopadu.

Unie také zřídila cenu Jana Vyklického, svého čestného prezidenta, který letos zemřel. Bude ji udělovat za mimořádný počin v justici.

Soudcovská unie je dobrovolným stavovským sdružením, které zastupuje přes polovinu českých soudců. Při neexistenci samosprávné Nejvyšší rady soudnictví tak představuje orgán, který justici reprezentuje navenek.