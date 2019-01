Ilustrační foto - Na ZŠ Hudcova v Brně-Medlánkách zahájil 3. září 2018 nový školní rok ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (uprostřed), který zavítal do prvních tříd.

Ilustrační foto - Na ZŠ Hudcova v Brně-Medlánkách zahájil 3. září 2018 nový školní rok ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (uprostřed), který zavítal do prvních tříd. ČTK/Zehl Igor

Praha - Prostor pro vyváženou výuku moderních dějin na školách chce ministerstvo školství zajistit během plánované revize rámcových plánů. Uvedlo to po schůzce svých zástupců s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou. Na potřebnost změny ve výuce moderních dějin upozornila BIS ve výroční zprávě.

"Schůzka s ředitelem jenom potvrdila, že v této době hybridních hrozeb je víc než kdy jindy třeba věnovat pozornost vytvoření dostatečného prostoru pro vyváženou výuku moderních dějin. Měl by to být také jeden z cílů revize rámcových vzdělávacích plánů," sdělil ČTK tiskový odbor ministerstva.

BIS ve výroční zprávě za rok 2017 vydané loni uvedla, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka. Prosovětskou interpretaci moderních dějin a pokračující vliv sovětské propagandy označila za součást ruské hybridní strategie. Dále k této strategii podle BIS patří informační boj pomocí dezinformací a propagandy, infiltrace do politiky či do hospodářství, špionáž nebo i vojenské akce.

Dnes BIS žádné podrobnosti k jednání s ministerstvem, které se uskutečnilo minulý týden, neuvedla. "Schůzky tohoto typu nikdy nekomentujeme," napsal ČTK mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha.

Debatu o změně rámcových vzdělávacích plánů, které vymezují obsah učiva, chce ministr školství Robert Plaga (ANO) otevřít během ledna a února. Podle Plagy by se měly zúžit a více upřesnit. Takzvané rámcové vzdělávací programy nahradily ve školství v roce 2005 jednotné osnovy. Dosud se programy pro různé typy škol doplňovaly o nová témata či se v nich upravoval počet hodin. Úpravy má na starosti Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), který patří pod ministerstvo školství. O nutnosti modernizace se mluví od roku 2016.

Ministerstvo si podle Plagy nepředstavuje, že vzdělávací programy či očekávané výsledky dětí se rozšíří o další látku. Naopak by se měly redukovat a více konkretizovat.