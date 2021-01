Ministerstvo představí strategii očkování a nový výpočet PES

Praha - Ministerstvo zdravotnictví má dnes odpoledne na tiskové konferenci představit podrobně rozpracovanou strategii očkování proti covidu-19 a nový výpočet rizikového skóre v protiepidemickém systému (PES), podle nějž se řídí přijatá opatření. Upravit by se měla i některá z těchto opatření, s určitými podmínkami by mohla být umožněna i ve vyšším stupni rizika. V současné době je Česko v pátém stupni. V pondělí byla hodnota 85 bodů ze sta.

Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymula dostalo už v ČR vakcínu asi 15.000 lidí. Číslo nemusí být úplně přesné, protože zatím nefunguje centrální informační systém, řekl v České televizi. Ministerstvo chce počty na tiskové konferenci představit. Od pondělí se očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců.

Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

Lidé starší 80 let se budou moci podle dřívějších slov premiéra Andreje Babiše (ANO) registrovat od poloviny ledna, ostatní od února. Postupně jim pak podle zdravotního stavu a věku budou přidělované termíny. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se bude veřejnost u praktiků očkovat nejspíš v březnu. Od tohoto měsíce by Česko mělo dostávat dva miliony dávek měsíčně a denně očkovat kolem 80.000 dávek. Podle Prymuly to nepůjde jen v nemocnicích a ordinacích praktiků, potřeba budou velká centra. S těmi počítá pro každý okres i alternativní strategie, kterou v pondělí pro Jihočeský kraj představil jeho hejtman Martin Kuba (ODS).

Ministerstvo by dnes mělo představit také upravený výpočet rizikového skóre protiepidemického systému PES. Dosud vycházelo z počtu nových případů, nákazy seniorů, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů. Ta je ale podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zkreslená velkým počtem antigenních testů, jejichž pozitivní výsledky se do počtu započítávají, v počtu denních testů ale nejsou.

Spolu s výpočtem rizikového skóre by se měla změnit také tabulka opatření rozdělených do pěti stupňů. Podle Blatného by mohly být některé aktivity, které jsou v některých stupních zakázané, umožněné za určitých okolností. Jednou z podmínek by mohl být negativní antigenní test.