Praha - Ministerstvo zemědělství na dnešním tiskovém briefingu představí nového generálního ředitele státního podniku Lesy ČR. Pětičlenná komise vybírala z 11 uchazečů. ČTK bude z briefingu od 13:00 vysílat živě video.

Bývalého ředitele Daniela Szóráda odvolal předchozí ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) v polovině května. Nyní je vedením podniku s více než 3500 zaměstnanci pověřený ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Tomáš Pospíšil. Výběrová komise doporučí nejvhodnějšího kandidáta ministru Miroslavu Tomanovi (za ČSSD) ke jmenování.

Výběrové řízení vypsalo ministerstvo, když byl poslední den ve funkci Milek. Toman uvedl, že tím byl překvapen. Následně řekl, že se mělo vypsat již dříve.

Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi. Na podnik míří kritika za to, že zanedbal preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě. Po svém odvolání Szórád odmítl, že by kvůli jeho řízení podnik nezvládal likvidaci kůrovcové kalamity. Problém se podle něj netýká pouze lesů ve správě Lesů ČR, ale všech vlastníků lesů, a to i v sousedních zemích.

Podniku loni klesl čistý zisk o 26 procent na 3,08 miliardy korun z předloňských 4,16 miliardy korun. Představovalo to nejnižší zisk za posledních sedm let. Snížení zisku Lesy ČR přičetly především poklesu tržeb za dříví o 722 milionů korun a zvýšením tvorby rezerv o 206 milionů korun.