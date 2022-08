Ministerstvo: Práci si v ČR našlo přes 101.000 ukrajinských uprchlíků

Praha - Práci v Česku si našlo přes 101.000 ukrajinských uprchlíků, kteří do ČR utekli před ruskou invazí. Na twitteru to dnes uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Údaj podle MPSV vychází z informací, které má úřad práce od zaměstnavatelů. Za necelý půlrok trvání ruské invaze na Ukrajinu získalo v Česku víza dočasné ochrany 409.363 lidí, podle dat ze zápisů do škol jich ale v Česku zůstává méně než 300.000.

"Přes 101.000 ukrajinských občanů, kteří do České republiky uprchli před ruskou agresí, si již u nás našlo práci. Vyplývá to z informací od zaměstnavatelů, které má k dispozici Úřad práce ČR. Většinou se jedná o dlouhodobě neobsazená místa," uvedlo ministerstvo.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) připomněl, že má ČR nejnižší nezaměstnanost ze zemí EU a tuzemský pracovní trh stále shání přes 250.000 pracovníků.

Podle údajů ze začátku tohoto týdne nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 3,3 procenta z červnových 3,1 procenta. Pracovní místo si na konci sedmého kalendářního měsíce hledalo prostřednictvím úřadů práce přes 240.000 lidí. Na jedno volné místo připadá v Česku v průměru 0,8 uchazeče. Loni v červenci činil podíl nezaměstnaných 3,7 procenta.

V úterý Česko vydalo uprchlíkům z Ukrajiny 517 víz dočasné ochrany, o 17 více než minulý týden. Dočasná víza umožňují jejich držitelům pobývat v Česku až rok a otevírají jim přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Na zdravotní pojištění mají běženci nárok nejvýše 150 dnů od udělení víza.

Cizinecké policii se v úterý ohlásilo 2124 lidí, od počátku války se zaregistrovalo 408.185 uprchlíků. Na policii nemusí hlásit pobyt děti mladší 15 let, kterých je mezi běženci podle statistik ministerstva asi třetina.