Ministerstvo práce se chystá představit zákon s reformou penzí

Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se dnes chystá představit návrh zákona s reformou důchodů. Podle předsedkyně důchodové komise Danuše Nerudové norma počítá s rozdělením nynějšího veřejného penzijního systému na dva pilíře. Z nultého by se vyplácel zaručený minimální důchod, z prvního pak zásluhová část penze. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale ve čtvrtek v Senátu prohlásila, že vláda žádnou reformu do voleb nepředloží.

Do důchodů plyne asi 30 procent výdajů státu. Částka i podíl kvůli stárnutí společnosti rostou. Podle expertů a některých politiků není penzijní systém beze změn udržitelný a propadne se do deficitů. Ty by mohly dosahovat několika procent hrubého domácího produktu, tedy stovek miliard korun. Nerudová už dřív řekla, že bez reformy by se k udržení stability musely penze za deset let snížit o 11 procent. Tento týden uvedla, že koronavirová krize výhled ještě zhoršila.

Navrhovaný zákon by měl rozdělit veřejný systém na dva pilíře. Z nultého by se poskytoval minimální zaručený důchod. Podle dřívějších podkladů důchodové komise by mohl dosahovat 30 procent průměrné mzdy. Počítalo se s částkou 10.500 korun. Podle plánu by se zaručená penze platila z daní, bylo by ale nutné do pěti let provést daňovou reformu. Zásluhová část z prvního pilíře by se hradila z odvodů.

Babišova vláda si ve svém programovém prohlášení vybrala důchodovou reformu jako první ze šesti hlavních priorit. Schillerová ve čtvrtek řekla, že tento kabinet žádnou reformu nepředloží. Podle ministryně financí není návrh ve vládě projednaný, do voleb zbývá 11 měsíců a přijetí zákona trvá obvykle rok. Podle Maláčové je ale důležité vládní program dodržet. Je přesvědčena o tom, že návrh jde správným směrem.

Změny penzí doporučuje Česku i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Radí mimo jiné systém zjednodušit a část penze hradit z daní, ale také pokračovat ve zvyšování důchodového věku podle prodlužování života. Odsouvání věkové hranice Maláčová odmítá.