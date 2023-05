Ministerstvo práce připravuje revizi platových tabulek veřejného sektoru

Praha - Ministerstvo práce připravuje změny platových tabulek, které stanovují výši výdělků ve veřejném sektoru. Nově nastavit by se měly do konce volebního období. Vyšší by mohly být pak třeba nástupní platy pro mladé. Odstranit se mají tarify pod minimální mzdou. Novinářům to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle informačního systému o průměrném výdělku loni ve čtvrtém čtvrtletí pracovalo ve veřejné sféře 659.600 lidí. Plat lékařů, zdravotníků, pedagogů, sociálních pracovníků a všech ostatních se stanovuje podle pěti tabulek. Své tabulky mají pak státní služba, vojáci a bezpečnostní sbory. Odbory dlouhodobě kritizují to, že část stanovených částek v tabulkách je pod minimální mzdou.

Podle Jurečky se na revizi platových tabulek dohodla "vláda napříč resorty" loni na podzim. Na úpravě pracuje skupina zástupců všech ministerstev a některých státních institucí. "Hledáme cestu jak se dívat na budoucí revizi v oblasti platových tříd a stupňů tak, abychom řešili problém, který státní správa má," řekl Jurečka.

Řadě úřadů se nedaří získávat pracovníky. Problém je to třeba v úřadech práce. Místa zůstávají neobsazená, a to hlavně v Praze. V některých pobočkách je vysoká fluktuace. Podle ministra potíže získat personál mají ale všechny úřady a instituce. Nehlásí se mladí. "Kvůli tomu státní správa stárne. Přichází o mladé lidi. Pro mladé lidi, absolventy, není stát na pracovním trhu konkurenceschopný," uvedl Jurečka.

O výši základního platu ve veřejném sektoru rozhodují platové třídy a stupně. Třídy odráží náročnost, odbornost a odpovědnost práce, stupně délku praxe. Například začínající lékař s praxí do jednoho roku může mít letos ve státních či veřejných zařízeních podle tabulky základ 38.980 až 55.790 korun podle své odbornosti. S praxí delší než 32 let se lékařův tarif pohybuje mezi 55.520 až 76.540 korunami. Sestry a ostatní zdravotníci, kteří nepracují ještě ani rok, mohou mít základ od 15.470 do 41.730 korun. U pedagogických pracovníků je to od 15.540 do 40.380 korun. Ostatní profese, které začínají, mají tarif od 12.140 do 27.250 korun. Minimální mzda činí letos 17.300 korun. Pod touto částkou je například v první tabulce 18 procent platových tarifů. Do minimální mzdy se musí výdělek pak stejně doplácet.

Po úpravě by se podle ministra mohly zvednout nástupní platy. Tarify by také neměly být nižší než nejnižší možný výdělek. "Je nesmysl, abychom měli v tabulkách velkou část platů, které jsou už pod hranicí jak minimální, tak zaručené mzdy," uvedl ministr.

Odbory to, že je řada tarifů pod minimální mzdou, dlouhodobě kritizovaly. Žádaly řešení. Podle Jurečky se jedná o nastavení tabulek i legislativy, ale také o dopadech změn na rozpočet. "To jsou věci, které nejdou udělat z měsíce na měsíc. Vyžadují dobrou přípravu. Ale chceme v tom udělat pořádek během tohoto volebního období," řekl Jurečka.

Vláda pro příští rok počítá v balíčku k ozdravení státních financí se snížením sumy na platy o dvě procenta. Podle kabinetu výdělky klesat nebudou a seškrtat se mají neobsazená či nepotřebná místa. Odbory se obávají propouštění. Na protest proti zamýšleným vládním krokům vyhlásily stávkovou pohotovost.