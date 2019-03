Praha - Ministerstvo práce připravilo tři návrhy, jak by se od ledna mohla zvýšit rodičovská. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) chce dál prosazovat variantu, aby si o 80.000 na 300.000 korun polepšili všichni rodiče s nejmladším dítětem do čtyř let. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že by nejvhodnější bylo, aby zvýšenou dávku dostali rodiče novorozenců a také ti, kteří rodičovskou zrovna pobírají. Koalice se před necelými dvěma týdny dohodla na tom, že by se 300.000 mělo vyplácet jen na děti, které se narodí po 1. lednu 2020. V pondělí by koalice měla o rodičovské debatovat znovu.

Dohoda vládních stran vyvolala mezi rodiči vlnu nevole. Na facebooku vznikla skupina Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek!, která má 70.000 členů. S jejími zástupci se sešel Babiš a pár dní po něm i Maláčová. Existují také další iniciativy.

Zvýšení rodičovské z nynějších 220.000 na 300.000 korun slíbila Babišova vláda v programovém prohlášení. Podle původního záměru koaličních stran se měla dávka zvednout letos od pololetí o 40.000 korun a o zbytek pak do konce volebního období. V listopadu ale koalice oznámila, že rodičovskou zvýší rovnou o 80.000 korun od roku 2020, a to všem. Před dvěma týdny se ale kvůli zpomalování ekonomiky a úsporám v rozpočtu dohodla na tom, že by víc měli dostat od ledna jen rodiče novorozenců. Tuto variantu Maláčová označila za "úspornou, ale ne spravedlivou". Nejlogičtější by podle ní bylo přidat všem rodičům s nejmladším dítětem do čtyř let.

"I když jde o drahou variantu, je nejférovější. Na koaliční radě budu usilovat o to, abychom se k ní ještě vrátili. V záloze máme ještě dvě další verze scénáře. Rozhodnutí by mělo padnout co nejdříve, aby se zákon v Parlamentu stihl projednat," uvedla ministryně na svém facebooku. Varianty nepřiblížila, nezveřejnil je ani její úřad.

Maláčová v minulém týdnu řekla, že na rodičovskou pro všechny děti chybí osm z 11 miliard. Dodala, že její resort takovou částku ve svém rozpočtu najít nedokáže a musí ji hledat i jiná ministerstva. Ministryně uvedla, že pokud by se přidávalo jen příjemcům, mohli by někteří rodiče čerpání zpomalovat do příštího roku, aby také oni na 80.000 korun dosáhli.

Premiér v pondělí zástupcům rodičů řekl, že za nejvhodnější považuje zvýšení dávky všem, kteří ji budou zrovna dostávat. Podle Babiše by koalice měla rozhodnout o způsobu přidání do konce května, kdy bude vláda schvalovat první verzi rozpočtu na příští rok.

Vliv na rodičovský příspěvek může mít i chystaná evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, o které by se mohlo v brzké době rozhodovat. Prozatímní shodu na ní našly Evropský parlament s Evropskou komisí. Předpis EU mění právě podobu rodičovské a jejího čerpání.

Zastánci zvýšení rodičovské poukazují na to, že se příjmy rodin po narození potomka hluboko propadnou. Uvádějí, že zatímco ceny rostou, dávka se léta neupravovala. Někteří ekonomové a odborníci na sociální problematiku ale upozorňují na to, že ČR má ve srovnání s cizinou rodičovské volno výrazně delší a má také nízkou zaměstnanost matek. Zvýšení částky by nepřispělo k tomu, aby se ženy vracely do práce, míní experti. Podle nich by měl stát podporovat spíš to, aby byly dostupné školky a další služby pro rodiny.

Koalice by měla v pondělí jednat o prorodinném balíčku, který Maláčová chystá. Vedle zvýšení rodičovské by v něm měla být pravidla financování dětských skupin, úprava sdílených pracovních míst či zálohované výživné.