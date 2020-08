Ministerstvo posuzuje památkovou ochranu Intercontinentalu

Praha - Ministerstvo kultury se zabývá možnou památkovou ochranou pražského hotelu Intercontinental. Řízení, které trvá několik měsíců, úředníci zahájili pět let poté, co obdrželi návrh na prohlášení stavby za památku. Hotel loni získal fond R2G. "Řízení stále běží, provádíme dokazování, zejména se musíme vypořádat s obsáhlými vyjádřeními vlastníka věci, který je účastníkem řízení," sdělila ČTK Iva Awwadová z tiskového odboru MK. Výsledek ani dobu řízení nelze podle ní předjímat, protože není zřejmé, jaké další kroky bude MK muset učinit, nebo je učiní účastník řízení.

Řízení o prohlášení staveb z druhé poloviny 20. století, k nimž hotel na Starém Městě patří, trvá většinou roky. Jde o domy, které podle odborníků často mají hodnotu jako dokument dané doby, jejich majitelé je ale často chtějí přestavět pro jiné účely nebo rovnou zbourat. To je případ třeba souboru staveb Transgas, hotelu Praha či libereckého obchodního domu Ještěd.

Za kulturní památky naopak byly v Praze prohlášeny obchodní dům Máj či Kotva, bývalé Federální shromáždění, Ústav makromolekulární chemie, Pavilon Expo nebo Hotel International. Na MK leží několik let návrhy na prohlášení domů vzniklých při dostavbě Národního divadla včetně Nové scény. Verdikt bude důležitý, protože divadlo chystá jejich rekonstrukci.

Na zahájení řízení čekají na MK také budovy Strojimport, Centrotex, planetárium, krematorium v Motole, studentské koleje v Podolí či Větrník. Ministerstvo loni prohlásilo památkou koleje ČVUT v Podolí, které patří k projevům stylu sorela a vznikly v roce 1953. Nyní tiskový odbor ČTK sdělil, že řízení bylo z těchto staveb zahájeno jen v případě planetária. "Současně probíhají řízení v řadě dalších případů staveb druhé poloviny 20. století, například plaveckého areálu v Podolí," uvedlo MK.

Hotel Intercontinental vznikal v brutalistním stylu mezi lety 1968 a 1975 ve spolupráci tří architektonických kolektivů pod vedením Karla Filsaka. Na stavbu se již památková ochrana vztahuje vzhledem k tomu, že leží na území památkové rezervace a také proto, že už bylo zahájeno řízení, a objekt je tak automaticky chráněn. Národní památkový ústav na svém webu jako památkové hodnoty stavby uvádí unikátní řešení, umístění v historickém jádru města, dochovaný exteriér a prvky interiéru.

Hotel letos v lednu koupil od slovenské skupiny Best Hotel Properties fond R2G ovládaný Oldřichem Šlemrem, Pavlem Baudišem a Eduardem Kučerou. V únoru při křtu knihy o hotelu Šlemr uvedl, že hotel koupili i proto, že si ho z architektonického a uměleckého hlediska váží a že chtějí, aby zůstal zachován tak, jak je. Dodal, že by mu nevadilo a byl by i rád, kdyby stavba získala památkovou ochranu.

Hotel změnil název na Golden Prague Hotel. K hotelu patří parcely v Pařížské ulici a na Dvořákově nábřeží a také piazzeta, kterou město loni přejmenovalo na náměstí Miloše Formana. Noví majitelé kromě rekonstrukce interiéru plánují úpravy okolí hotelu včetně stavby proskleného objektu na rohu Pařížské a Bílkovy ulice. Možnost zástavby na piazzetě v minulosti vyvolala odpor odborníků a veřejnosti.