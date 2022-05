Ministerstvo: Pokud by se nakupovaly vakcíny proti neštovicím, tak pro celou EU

Praha - Dá se očekávat, že pokud by stát nakupoval vakcíny proti neštovicím, bude to společný nákup pro celou EU. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob, ministerstvo o tom podle něj jedná. V ČR se v úterý prokázal první případ opičích neštovic a další vzorek s podezřením Státní zdravotní ústav (SZÚ) prověřuje. Podle odborníků je ale nákaza v běžné populaci málo pravděpodobná, nutný je blízký, například sexuální, nebo dlouhodobý kontakt s nakaženým.

Částečně by mohly podle odborníků chránit vakcíny proti pravým neštovicím, kterými se očkovalo do roku 1980. Stát má podle Jakoba stále určitou zásobu i této původní vakcíny. Kolik dávek, ale neupřesnil. "Stát určité množství původní vakcinační látky má, její případnou použitelnost nyní prověřujeme," uvedl.

Některé země jako Německo nebo USA podle médií začaly nakupovat desítky tisíc dávek vakcíny, která je v EU registrovaná proti pravým neštovicím a v USA pod jiným názvem i proti neštovicím opičím. Česko by je podle Jakoba zřejmě nakupovalo společně s dalšími evropskými zeměmi.

"Pokud k jejich nákupu dojde, lze očekávat společné řešení na evropské úrovni v součinnosti s Úřadem pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) a dalšími evropskými institucemi," sdělil mluvčí.

Virus opičích neštovic se mimo země svého běžného výskytu začal šířit začátkem května, prokázalo se více než 130 případů a další se prověřují. V ČR byl první případ prokázaný v úterý. Další vzorek s podezřením na opičí neštovice Státní zdravotní ústav prověřuje, výsledek by měl zveřejnit dnes odpoledne.

V Africe mohou být opičí neštovice i smrtelné, při jejich posledním rozšíření v USA v roce 2003, kde se nakazilo 50 lidí včetně dětí, ale nikdo nezemřel. Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), kde je první český pacient hospitalizovaný, v úterý uvedla, že pacient je stabilizovaný, specifickou léčbu neštovic nedostává a léčeny jsou pouze jeho příznaky.

Těmi je v první fázi nemoci celková slabost, horečka a po několika dnech typická vyrážka s puchýřky.