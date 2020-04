Ministerstvo odmítlo kritiku AI za diskriminaci Romů ve školství

Praha - Ministerstvo školství odmítlo kritiku organizace Amnesty International (AI) za diskriminaci Romů v českém školství. Úřad se snaží zajistit co nejlepší podmínky pro vzdělávání všech dětí bez rozdílu, řekla dnes na dotaz ČTK mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Jako problém vidí úřad hlavně vzdělávání dětí z chudých rodin, kterým je podle něj třeba pomoct ve spolupráci s více resorty.

AI dnes ve své zprávě kritizovala ČR mimo jiné za trvající existenci segregovaných škol, kde tvoří velkou většinu romští žáci. Poukázala na stanovisko Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace, že romské děti nadále zůstávají nadmíru zastoupeny v programech pro děti s lehkým mentálním postižením. Segregaci Romů v českém vzdělávacím systému by podle AI mohlo dále prohloubit opatření ministerstva školství, kterým se snížil počet asistentů pedagoga ve třídě.

Podle Lednové ale ministerstvo vyvíjí úsilí, aby všem poskytovalo to nejlepší vzdělávání. Na horší výsledky Romů má podle úřadu vliv chudoba. K zlepšení situace sociálně slabých či vyloučených rodin je podle něj třeba spolupráce s dalšími resorty.

Ministerstvo trvá na tom, že plní mezinárodní závazky proti diskriminaci Romů. Poslední novela vyhlášky o inkluzi podle něj také nesnížila podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. "Naopak, tato novela podporuje takové úpravy inkluzivního vzdělávání, které jsou v nejlepším zájmu všech žáků a současně zajišťuje rovné příležitosti bez ohledu na druh a stupeň jejich zdravotních postižení či etnický a sociální původ," napsal úřad.

Vyhláška podle ministerstva umožňuje, aby byli v běžné třídě s učitelem až dva asistenti pedagoga na třídu. I když má dítě na asistenta nárok, může ho sdílet s jiným žákem. Podle úřadu má toto opatření vést k větší integraci dětí v kolektivu a zlepšení jejich vzdělávání. Dříve mohli být ve třídě asistenti tři, tento počet zůstal ve speciálních třídách.

Amnesty International rovněž zmínila jako problematické, že ministerstvo umožnilo, aby v jedné škole vznikaly třídy pro různá zdravotní postižení. Podle úřadu nebylo ale cílem vyčleňovat žáky s poruchami učení či chování, mezi kterými bývají často Romové. "Opatření by mělo umožnit co nejvíce žákům, aby mohli navštěvovat školu v místě, kde žijí, aniž by se musela jejich rodina stěhovat nebo aby žáci museli žít mimo jejich bydliště," vysvětlila Lednová.

Na segregaci Romů v českém školství upozornila i loňská analýza Agentury pro sociální začleňování. Také z poslední zprávy o plnění plánu opatření, která mají přispět k začlenění romských dětí do běžných škol, plyne, že se stále často vzdělávají dle programů pro lehce mentálně postižené. Mezi žáky, kteří mají upravené učivo kvůli nižší inteligenci, tvoří přibližně 29 procent. V celkovém počtu dětí v základních školách je podíl Romů asi 3,7 procenta. Podle kvalifikovaných odhadů chodilo v minulém školním roce do základních škol v Česku 34.767 Romů a Romek.